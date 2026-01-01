Нов обрат в разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов, застрелян в края на септември в Пловдив. Прокуратурата привлече втори обвиняем – 42-годишен криминално проявен мъж, за когото се предполага, че е подпомогнал логистично извършването на престъплението. Той е бил обявен за издирване и впоследствие задържан в жилище в Пазарджик. От обвинението заявиха, че събраните до момента доказателства сочат категорично кой е произвел фаталния изстрел. За втория обвиняем предстои да бъде поискан постоянен арест.

На 11 ноември по делото, свързано с убийството на бизнесмена Илиян Филипов, е привлечен втори обвиняем за това, че като помагач е спомогнал умишлено физическия извършител да натисне спусъка и да произведе изстрел, чрез който е убито лицето. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата.

Вторият обвиняем, който е криминално проявен, е привлечен в това качество като помагач чрез логистика. От всички събрани до момента доказателства Окръжната прокуратура в Пловдив няма съмнение за това кой е физическият извършител на разследваното престъпление, уточниха от обвинението.

На 13 ноември предстои по делото да се внесе искане за вземане на мярка за постоянен арест спрямо 42-годишния обвиняем. Той е бил обявен за издирване и е задържан в жилище в град Пазарджик.

От събраните до момента доказателства са обвинени двама души за убийството. Наказанията, които се предвиждат за това престъпление, са затвор от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

По закон „помагач“ е лице, което по най-различни начини е спомогнало физическия извършител на престъплението да реализира съответното деяние.

Припомняме, че Филипов беше застрелян в нощта срещу 30 септември 2026 година. Единственият задържан по случая до момента Славчо Мегеров беше арестуван в столицата часове след убийството му.