Близки, приятели, фенове и легенди на Ботев Пловдив изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път. Поклонението в ритуалната зала на Траурен парк "Север" започна в 11:00 часа.

За да се сбогуват с 53-годишния Филипов дойдоха от първия отбор на Ботев, чийто собственик беше бизнесменът. Старши треньорът Станислав Генчев и един от любимците на привържениците - Тодор Неделев, отказаха да говорят пред медиите.

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Организираните привърженици на "канарчетата", както и някои от клубните легенди, сред които Петър Зехтински, също почетоха бившия собственик. На поклонението дойдоха още фигури като спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, Ивелин Попов, Александър Александров - Кривия и бившият наставник на Ботев - Николай Киров.

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Припомняме, че Филипов беше застрелян с един куршум в главата в нощта на 29 срещу 30 септември, около 01:00 часа, след края на мача между България и Естония от Лигата на нациите на "Колежа".

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Задържан за убийството му беше Славчо Мегеров - негов бивш служител. Като възможен мотив по делото срещу Мегеров се посочват неуредени финансови отношения, свързани със зaлози в т.нар. "чeрно тото".

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Бизнесът на Илиян Филипов включва интереси в общо над 60 свързани юридически лица. Основната фирма на убития през последните две десетилетия е ПИМК ООД. За хората извън Пловдив Илиян Филипов нашумя през последната година със спасяването на Ботев от задаващия се финансов колапс.

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Той е седмият ликвидиран футболен бос под тепетата. Останалите са Георги Илиев, Николай Попов-Мартеницата, Петър Петров-Пешо Патерицата, Георги Калапатиров-Италианеца, Александър Тасев-Остапа и Георги Проданов.