Хиляди хора бяха евакуирани от източното крайбрежие на Индия, а част от железопътните превози бяха отменени в очакване на мощния циклон "Арнаб", който се очаква да достигне сушата утре и да донесе силни ветрове и проливни дъждове, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.

В съседен Непал властите предупредиха туристите да избягват високопланинските райони заради опасения, че циклонът може да предизвика проливни валежи, снежни бури и лавини в Хималаите от четвъртък вечерта до събота.

Предупреждението е отправено в момент, когато Непал започва да се възстановява от опустошителните внезапни наводнения през август, при които загинаха около 1500 души.

Циклонът "Арнаб", формирал се над Бенгалския залив, се е засилил от вчера, съобщи индийската метеорологична служба.

Очаква се той да достигне крайбрежния щат Андхра Прадеш утре сутринта, като донесе силни ветрове и интензивни валежи както там, така и в съседния щат Одиша.

До снощи близо 50 000 души са били преместени в убежища от застрашените райони, като общият брой на хората, които се очаква да бъдат евакуирани, е около 400 000, каза за Ройтерс Пракхар Джайн, ръководител на службата за управление на бедствията в Андхра Прадеш. "Евакуацията продължава", добави той.

В щата Одиша засега не са предприети евакуации, съобщи представителят на местните власти Раджеш Прабхакар Патил. Училищата и университетите в пет окръга на щата са затворени днес и утре.

Телевизионни кадри показаха бурни вълни, разбиващи се на безлюдни плажове, и затворени магазини по улиците в засегнатите райони.

Най-малко 12 влака са отменени в източната част на страната, а железопътните превози по 53 маршрута по южното крайбрежие са преустановени днес и утре, съобщиха регионалните железопътни власти.

Бенгалският залив е един от районите в света с най-висока активност на тропически циклони, което прави източното крайбрежие на Индия особено уязвимо за природни бедствия, свързани с морето.