Хиляди хора бяха евакуирани от източното крайбрежие на Индия, а част от железопътните превози бяха отменени в очакване на мощния циклон "Арнаб", който се очаква да достигне сушата утре и да донесе силни ветрове и проливни дъждове, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.
В съседен Непал властите предупредиха туристите да избягват високопланинските райони заради опасения, че циклонът може да предизвика проливни валежи, снежни бури и лавини в Хималаите от четвъртък вечерта до събота.
Предупреждението е отправено в момент, когато Непал започва да се възстановява от опустошителните внезапни наводнения през август, при които загинаха около 1500 души.
Циклонът "Арнаб", формирал се над Бенгалския залив, се е засилил от вчера, съобщи индийската метеорологична служба.
The inner eyewall of #ArnabCyclone is now about to go on land. Those that have not evacuated must seek shelter now, it is likely the area affected will be seeing winds reaching 100 mph (160 km/h) and wind gusts possibly up to 150 mph (240 km/h). This is catastrophic situation. https://t.co/KlHOVmErvT— Skellitor Titan (@Skellitor_Titan) October 27, 2026
Очаква се той да достигне крайбрежния щат Андхра Прадеш утре сутринта, като донесе силни ветрове и интензивни валежи както там, така и в съседния щат Одиша.
До снощи близо 50 000 души са били преместени в убежища от застрашените райони, като общият брой на хората, които се очаква да бъдат евакуирани, е около 400 000, каза за Ройтерс Пракхар Джайн, ръководител на службата за управление на бедствията в Андхра Прадеш. "Евакуацията продължава", добави той.
В щата Одиша засега не са предприети евакуации, съобщи представителят на местните власти Раджеш Прабхакар Патил. Училищата и университетите в пет окръга на щата са затворени днес и утре.
Телевизионни кадри показаха бурни вълни, разбиващи се на безлюдни плажове, и затворени магазини по улиците в засегнатите райони.
Най-малко 12 влака са отменени в източната част на страната, а железопътните превози по 53 маршрута по южното крайбрежие са преустановени днес и утре, съобщиха регионалните железопътни власти.
Бенгалският залив е един от районите в света с най-висока активност на тропически циклони, което прави източното крайбрежие на Индия особено уязвимо за природни бедствия, свързани с морето.