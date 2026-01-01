От началото на годината служители на инспекторатите към министерствата на земеделието и на вътрешните работи в Турция са прибрали от улиците на страната общо 631 141 бездомни животни, съобщиха турски медии.

В публикуван общ доклад на двата инспектората се посочва, че за последните 8 месеца с изключение на югоизточния окръг Диарбекир по улиците на останалите 80 окръга на страната не са останали бездомни животни.

Мерките са формулирани като „прилагане на закона за защита на животните“, като докладът посочва и някои пропуски и един от тях са останалите 359 животни, подлежащи на прибиране в Диарбекир. Отбелязва се също, че 38 общини в страната не разполагат със собствени екипи и капацитет за прибиране на животни. Като пропуск е констатирано, че 45 процента от общините, които нямат собствени приюти, не са сключили договори с други общини, имащи такива. Във връзка с това са започнали разследвания срещу 74 държавни служители.

В доклада се припомня също, че от 2024 г. досега общо 13 души са загубили живота си вследствие на нападения от бездомни животни, а през първите 8 месеца на 2026 г. в доклада са отразени 123 580 случая на контакт и ухапвания с риск от заразяване с бяс.