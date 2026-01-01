Костадинов на практика застава зад Йотова за балотажа, коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в публикация във Фейсбук относно кой с кого има напълно синхронизирани послания и действия след първия тур на президентските избори. По-рано днес лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви на пресконференция, че Андрей Гюров няма да получи нито един глас от партията.

"Само преди дни Костадин Костадинов поиска оставката на Илияна Йотова и настоя тя да се оттегли от президентската надпревара. Днес вече виждаме как Костадинов на практика застава зад Йотова за балотажа, заявявайки, че нито един избирател на „Възраждане“ няма да гласува за Гюров", посочи Мирчев.

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"Следват лъжливи твърдения за резултата на Гюров, типичните му словесни еквилибристики и дълги обяснения защо част от избирателите на „Възраждане“ ще гласуват за Йотова. И понеже явно аргументи не му достигат, в конструкцията беше вкаран дори Хитлер", коментира още съпредседателят на "Да, България".

Според него тук Йотова и БСП дължат ясен отговор. "Партията на европейските социалисти (ПЕС) официално подкрепи Йотова, а лидерите на ПЕС и групата на социалистите и демократите в Европейския парламент ѝ пожелаха успех. Костадинов пък получи предизборна подкрепа от депутати на „Алтернатива за Германия“ и лично благодари: „Ще променяме Европа заедно“. „Възраждане“ и AfD са в една група в Европейския парламент - „Европа на суверенните нации“. Точно срещу тази група европейските социалисти и другите проевропейски сили поддържат т.нар. санитарен кордон. През 2024 г. кандидатите ѝ бяха блокирани за ръководни постове в Европейския парламент именно като част от тази политика", посочва Ивайло Мирчев.

"Затова въпросът към Йотова, а и към Крум Зарков е прост: как кандидат, израснал политически в европейското социалистическо семейство, се отнася към подкрепа, идваща буквално от филиала на AfD в България - партия и европейска група, спрямо които собственото ѝ политическо семейство поддържа санитарен кордон?", посочва той. Отговорът е, че има сглобка, смята Мирчев и пита дали Иво Христов ще я види, за да подготви следващата реч на Радев за “мира и войната”, за “истерията на троловете” и “сглобките”.