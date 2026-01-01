Изключително голям успех на тези избори - тази равносметка по повод първия тур на президентския вот направи за себе си и партията лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов на пресконференция пред медиите.

По думите му те са утроили подкрепата си в процентно отношение спрямо предишните президентски и парламентарни избори. "В абсолютни стойности подкрепата за "Възраждане" се е увеличила с 53 000 гласа, което е близо 50% повече. В 10 общини в България сме втора политическа сила, имаме и стотина села, където сме първа политическа сила. За този резултат най-голяма заслуга имат симпатизантите ни, които искат благоденствие за страната", похвали се Костадинов.

Той коментира и останалите кандидати на президентските избори, като акцентира върху Андрей Гюров и от кого всъщност е получил подкрепа.

"Господин Гюров отиде доста неочаквано на балотажа и за нас беше интересно да направим анализ на неговия резултат. Имало е подкрепа от страна на ГЕРБ и контролиран вот. Установихме интересни разминавания. Ако Гюров има средно около 15-20 или 30 гласа, в четвърта или пета секция изведнъж скача на 60-70 и дори 80 гласа, там има налят вот", допълни лидерът на "Възраждане".

По негови преценки подкрепата на ГЕРБ за ПП-ДБ и за Андрей Гюров на първи тур се равнява на между 70 и 120 000 гласа. Същата подкрепа по думите му се забелязва и от ДПС - между 15 и 20 000 гласа. "Подкрепата за Гюров на тези избори не се е увеличала. Реално тази подкрепа, която са получили, е от ГЕРБ и ДПС", заключи Костадин Костадинов и допълни: "Категорично не подкрепяме г-н Гюров. Категорично се обявяваме против г-н Гюров".

По отношение на другия кандидат за президент - Илияна Йотова, Костадинов съобщи, че една част от избирателите на "Възраждане" няма да отидат да гласуват, втора част ще гласуват с "Не подкрепям никого", а друга част от тях ще подкрепят Йотова.

Лидерът на "Възраждане" намекна и, че ако Йотова е поискала официално подкрепа от "Възраждане", симпатизантите на партията може би са щели да гласуват различно. Костадинов не пожела да прогнозира сега какъв ще бъде резултатът на балотажа, тъй като "на практика силите са изравнени".

"Сблъсъкът между олигарсите ще реши. В този олигархичен сблъсък 88% от българите отказаха да участват", каза още той.

По думите му основният губещ на тези избори е българският народ и демокрацията. "Народът към настоящия момент не вижда в политическата система на страната изразител на своите ценности и виждания, затова имаше и откровен бойкот. Нужна е нова политическа система. Парламентарната република в настоящия си вид на практика фалира”, каза още лидерът на „Възраждане”.

Според Костадинов нашата държавност се разлага пред очите ни. Той не вижда и никаква разлика между политическите действия на Румен Радев, Илияна Йотова и Андрей Гюров. По думите му стратегията на "Прогресивна България" катастрофира, тъй като 6 месеца не са успели да предприемат действия за възпиране на войната в посока мир.

Костадинов определи думите на премиера Радев, че на балотажа трябва да се избира между мира и войната като обидни спрямо интелекта на българските граждани. "Външната политика няма да нахрани българския народ", каза още той.