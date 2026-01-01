При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на Република България на 1 ноември 2026 г. Дирекция „Български документи за самоличност“ създава организация, за да могат българските граждани, които не притежават валиден документ за самоличност, да упражнят правото си на глас.

На гражданите, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде оказано съдействие за ускореното ѝ издаване. Когато това не е възможно, те ще могат да получат удостоверение за гласуване при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност – лична карта или личен (зелен) паспорт, както и при лична карта с изтекъл срок на валидност.

Ако новата лична карта не може да бъде издадена до края на работния ден на 30 октомври, гражданите могат да поискат удостоверение, с което да гласуват.

Важно: За новия избор ще бъдат издавани нови удостоверения от 26 октомври до 1 ноември 2026 г. включително. Удостоверенията, издадени за първия тур на 25 октомври, не са валидни за гласуване на 1 ноември.

Как се получава удостоверението?

Искането се подава лично в звената „Български документи за самоличност“ при СДВР, ОДМВР и районните управления, както и в Дирекция „Български документи за самоличност“.

Удостоверения ще се издават:

от 26 до 31 октомври 2026 г. – от 08:30 до 17:00 часа;

на 1 ноември 2026 г. – от 08:30 до 19:00 часа.

Когато обичайното работно време на съответното звено е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на неговото работно време. Осигурено е обслужване и на 31 октомври (събота) и 1 ноември (неделя).

Служителите на Дирекция „Български документи за самоличност“ и звената „Български документи за самоличност“ при СДВР, ОДМВР, районните управления и участъците към тях ще работят на 31 октомври от 08:30 до 17:30 часа, а на 1 ноември – от 08:30 до 19:30 часа.

Информация за работното време на всяко звено „Български документи за самоличност“ е поставена на входа на помещенията за административно обслужване и е публикувана на интернет страниците на СДВР и областните дирекции на МВР.

Важно: Удостоверение за гласуване се издава само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

Ако заявлението за нова лична карта вече е подадено и регистрирано по постоянен адрес, удостоверението може да бъде получено във всяко районно управление, СДВР, ОДМВР или Дирекция „Български документи за самоличност“, независимо от постоянния или настоящия адрес на гражданина.

Удостоверенията за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от съответната общинска администрация.

Удостоверението за гласуване служи единствено пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден – 1 ноември 2026 г.