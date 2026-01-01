Разпореждания до различни вериги, аптеки и търговци изпрати Комисията за защита на потребителите във връзка със съмнителни практики при търговия с хранителни добавки, гъби, билки и др. Съмненията касаят подвеждащо съдържание, в което се твърди, че добавките лекуват съответните заболявания, вкл. и рак. Става дума за аптеки и търговци, които продават хранителни добавки и във физически обекти в страната, и онлайн.

„Предмет на проверката е търговска практика, изразяваща се в твърдения, че предлагани продукти могат да лекуват заболявания, възпаления или нарушени функции на човешкия организъм, доколкото са установени няколко продукта, чиито описания съдържат изрични твърдения за лечение на заболявания“, се посочва в разпореждането от КЗП до търговците.

Разпорежданията касаят различни добавки, за които се твърди, че лекуват и предотвратяватболести и състояния. От Комисията посочват и примери:

„тази невероятна "супер билка" се среща в тропическите гори и крайбрежните райони на Южна Америка. Тя има 100+ идентифицирани биоактивни съединения“;

„спорите на вълшебната гъба…, която дори лекува и рак, съдържат най-голямо количество активни съставки: …“ и др.

„… са известни със своята способност да стимулират имунния отговор на организма и да инхибират растежа на туморите“;

„може да предотвратява или лекува различни форми на рак” и „може да предотвратява или излекува хепатит или жълтеница“ (един продукт);

„подпомага работата на щитовидната жлеза и я лекува“ и „лекува стомашни болки и чревни проблеми” (един продукт);

„заздравяване на рани, фрактури и херпеси и др.“ (един продукт);

„лекува отоци, разширени вени и хемороиди“ (един продукт);

„подпомага нормалното състояние на ставите и опорно-двигателния апарат“, „пречиства кръвта и подобрява кръвообращението“, „предотвратява когнитивни заболявания като болестта на Алцхаймер“, „лекува стомашно-чревни разстройства“, „помага заздравяването на кожни рани и ожулвания, както и възпалителни раздразнения като псориазис и екзема“ (всичко изброено – в един продукт);

„д-р … лекува всички кожни заболявания, чупливост на ноктите, косопад, кожни алергии и невродермит, екземи и псориазис“ и „д-р … лекува сърцебиене, сърдечна невроза, безсъние, депресия и повишена нервна възбудимост на организма“ (два продукта от една марка);

Търговците следва да представят доказателства, че описаните търговски практики не са нелоялни, в т.ч. на какво основание се твърди, че добавката лекува, достоверност на съдържанието, базирано на научни изследвания и експертни становища, документи от производители, доказателства дали добавката се продава като лекарствен продукт или като продукт от друга категория, копия от етикети, опаковки и информационни листовки от производителя за предназначението и действието на продуктите, данни за партиди и др.

КЗП ще се произнесе за всеки продукт дали чрез използваните твърдения не се приписват свойства за лечение на заболявания или повлияване на нарушени функции на човешкия организъм, както и дали същите въвеждат потребителите в заблуждение относно предназначението и действието на продуктите и така влияят върху решението им за извършване на покупка, което по Закона за защита на потребителите се счита за нелоялна търговска практика.

При доказване на нелоялни търговски практики се налагат санкции, които могат да достигнат до 4% от годишния оборот, а при необосновано повишение на цените – от 10 хиляди до 100 хиляди евро на продукт.

КЗП напомня, че горещата линия за потребители е 0700 111 22, а приемната за подаване на жалби в София е на ул. „Врабча“ N 1, партер, с работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Потребителите извън столицата могат да подават жалби в териториалните отдели на КЗП в страната, чиито адреси са публикувани на сайта на Комисията - Контакти ∙ КЗП.