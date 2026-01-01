Мащабна спасителна операция се проведе в българската изключителна икономическа зона на Черно море край Калиакра, след като екипажът на товарен кораб под сомалийски флаг съобщи, че плавателният съд потъва.

Сигналът е получен в 9:15 ч. в Морския спасителен координационен център-Варна. Инцидентът е станал на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Моряците от товарния кораб BETUL 8 бяха докарани с хеликоптери в авиобаза „Чайка“ във Варна. Екипажът е от 12 души. Пред медиите замeстник-командирът на Военноморските сили (ВМС) флотилен адмирал Ваньо Мусински посочи, че всички моряци са в добро общо състояние, има един с порезна рана на главата. По думите му, хората са измръзнали и уплашени, но са добре.

На клип, заснет от спасителен сал, се вижда потъващият кораб, преобърнат настрани във водата. На въпроси на медиите хора от екипажа на пострадалия кораб казаха, че са били ударени от два морски дрона.

Това е поредната операция по търсене и спасяване на въоръжените сили на България, извършена в тясно взаимодействие с министерството на транспорта, каза още заместник-командирът на ВМС. Той уточни, че сигналът за бедстващ кораб, е получен към 9:10 ч. от Морския спасително-координационен център. В подкрепа на ВМС са изпратени два вертолета „Кугър“. Към мястото на инцидента, което е на около 60 мили източно от нос Галата, са насочени четири кораба от Черноморската противоминна група – два български, един – от ВМС на Турция, и един румънски.

Преди това по заповед на началника на отбраната беше вдигнат самолет Су, който огледа района, каза още Мусински. По думите му, така е станало ясно, че корабът е обърнат, но в зоната има два спасителни плота, единият от които подава димни сигнали.

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уЗаместник-командирът на ВМС изтъкна, че какво точно се е случило с плавателния съд, който е с дъното нагоре, ще обявят компетентните органи, след като разпитат екипажа. По думите му, български кораб в момента извършва оглед в района, взема проби от водата, а ако има останки от дрон, те също ще бъдат събрани. Според Мусински най-важното е, че реакцията у нас е максимално бърза и адекватна и хората са спасени. Той благодари на всички, които са участвали в днешната операция.

Областният управител на Варна Марио Смърков допълни, че по-добра реакция от днешната няма как да има. Според него ВМС са си свършили перфектно работата, като най-хубавото е, че целият екипаж на BETUL 8 е спасен.

БТА

БТА

Командир на екипажа на единия от вертолетите „Кугър“ – майор Марин Тасков от авиобаза Крумово, каза, че метеорологичните условия са били сравнително добри, по пътя е имало една зона с валеж, но видимостта е останала добра. При самата спасителна операция вятърът в района се е усилил, което да известна степен е създало затруднения. До плота е бил пуснат кош, хората са се качвали в него и са били изтегляни на борда на вертолета.