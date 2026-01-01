Кметът на София Васил Терзиев настоява държавата спешно да даде 24,5 млн. евро за градския транспорт на столицата до края на годината. Той е изпратил писмо до премиера, финансовия министър и министъра на транспорта.

„Градският транспорт е услуга от обществен интерес и отговорността за неговото финансиране не може да бъде прехвърлена само върху общината. Държавата има конкретни ангажименти – за компенсациите на преференциалните пътувания и за сигурността на метрото. Общината е готова да осигури своята част от необходимите средства, но не може сама да поеме целия недостиг“, заявява Терзиев.

Недостиг от 46 млн. евро

По изчисления на общината до края на годината на транспорта ще липсват около 46 млн. евро. В тази сума вече са отчетени 2,4 млн. евро допълнителна държавна субсидия, отпусната от Министерския съвет на 29 септември.

Общината иска от държавата 24,5 млн. евро за три неща:

7,7 млн. евро за компенсации за картите с намаление, например за пенсионери, ученици и хора с увреждания, които общината е длъжна да дава по закон. Парите са над вече предвидените от държавата.

11,8 млн. евро за охраната на метрото от май до декември. През първите четири месеца на годината тя беше платена от държавния бюджет с решение на служебното правителство.

Поне 5 млн. евро допълнителна субсидия за самия транспорт.

Догодина парите също не стигат

Според общината заложените в проектобюджета за 2027 г. 80,3 млн. евро за градския транспорт на София са крайно недостатъчни.

Цените на тока, метана и дизела, които използва транспортът, са се увеличили с между 60% и 115% спрямо края на 2025 г. Това означава близо 7 млн. евро допълнителни разходи. По-високата минимална заплата ще наложи да се вдигнат и останалите заплати в транспортните дружества. В проекта няма и отделни пари за охраната на метрото.

„Не можем всяка година да започваме отначало разговор за това кой ще плати охраната на метрото и как ще бъде финансиран градският транспорт. Необходим е ясен и устойчив механизъм, който да гарантира предвидимост за транспортните дружества и сигурност за пътниците“, заявява Терзиев.

Още неплатени пари към София

По данни на общината регионалното министерство още не е изплатило около 12 млн. евро за вече одобрени разходи и не е одобрило други около 20 млн. евро за изградени обекти по Инвестиционната програма за общините, като ремонтите на бул. „Стамболийски“ и ул. „Опълченска“. От общо 156 готови проекта на София за над 100 млн. евро по програмата 88 споразумения още чакат да бъдат подписани.