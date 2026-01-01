Започна срещата между министъра на правосъдието Николай Найденов с представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова, и.ф. председателя на Върховния административен съд (ВАС) Ваня Анчева, и.ф. главния прокурор Магдалена Лазарова, както председателите на Националното сдружение на съдебните служители и на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт.

Срещата е по покана на министъра, а целта е конструктивно обсъждане на въпросите, свързани с възнагражденията им. Миналата седмица служители от Софийската районна прокуратура (СРП) инициираха национална петиция в знак на несъгласие с проектобюджета за 2027 г.

Масов протест на съдебни служители срещу проектобюджета за 2027 г. (ОБЗОР)

Повод за недоволството са предвиденото увеличение на възнагражденията с 5% и намеренията за ограничаване на средствата за облекло, които за много съдебни служители представляват съществена част от годишния им доход.

На 13 ноември съдебни служители в цялата страна изразиха недоволството си от параметрите на проекта за бюджет за 2027 година в рамките на инициативата "Невидимите в съдебната система“.

Заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, парите за облекло за учителите, съдебните служители и за всички държавни служители няма да се пипат, увери премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.