Съдебни служители в цялата страна изразиха недоволството си от параметрите на проекта за бюджет за 2027 година в рамките на инициативата "Невидимите в съдебната система“. Служители от Софийската районна прокуратура (СРП) инициираха национална петиция в знак на несъгласие с проектобюджет за 2027 г. Повод за недоволството са предвиденото увеличение на възнагражденията само с 5% и намеренията за ограничаване на средствата за облекло, които за много съдебни служители представляват съществена част от годишния им доход.

В Благоевград служители излязоха пред Съдебната палата в града в знак на протест. По думите на съдебния администратор на Окръжна прокуратура – Благоевград Димитър Зотев това е свободна инициатива на служителите, но ги подкрепят и магистрати, а протестът е свързан с предвидени промени в бюджета за 2027 г. Той посочи, че стартовата заплата на новоназначени служители е близка до минималната, а отговорностите в системата са „огромни“.

В Бургас служители от съдилищата и прокуратурите изразиха несъгласието си с параметрите на проектобюджета. Те се събраха пред Съдебната палата в града в обедната си почивка. Включиха се служители от различни звена и нива на съдебната администрация.

Във Варна представителите на администрацията изразиха недоволство от ниските възнаграждения и предвиденото отнемане на средствата за облекло, които се изплащат по Закона за съдебната власт.

Във Велико Търново служителите излязоха на протест в защита на достойнството на своя труд и правото на справедливо заплащане. Те заявиха, че категорично не приемат популизма, опитите за настройване на общественото мнение срещу съдебната система и умишленото отклоняване на вниманието от реалните проблеми. Те не са съгласни и с противопоставянето на трудовите възнаграждения срещу социалните плащания.

Във Видин служителите се събраха пред сградата на прокуратурата в областния град и се включиха в инициативата „Невидимите в съдебната система“ в знак на солидарност с колегите си от Софийската районна прокуратура.

Във Враца магистрати и служители в администрациите на Окръжен, Районен и Административен съд – Враца, както и представители на прокуратурата, излязоха пред сградата на Съдебната палата в града. Те заявиха, че с предлаганата разпоредба директно се засяга професионалният статут на магистратите и сьдебните служители, и независимостта на съдебната власт.

В Габрово съдебни служители и магистрати в окръжна и Районна прокуратура - Габрово протестираха пред съдебната палата в града. Служителите излязоха на протест, за да изразят недоволството си от проекта за държавния бюджет за догодина.

В Кърджали се присъединиха към недоволството на свои колеги от страната срещу параметрите на проектобюджета за 2027 г.

В Кюстендил служителите заявиха, че трудът на съдебните секретари, деловодители, призовкари, архивари, статистици, ИТ специалисти и съдебни ръководители изисква изключителна прецизност, отговорност и професионализъм под голямо напрежение. Те категорично се обявиха против проектобюджета.

В Пазарджик също изразиха недоволството си от ниското заплащане на съдебните служители и предвиденото в проекта за държавен бюджет за 2027 г. отпадане на допълнителното финансиране за облекло.

В Перник участниците излязоха на протеста по време на обедната си почивка, за да изразят недоволство си. Включиха се представители на Районния, Окръжния и Административния съдилища, както и на Районната и Окръжната прокуратури в града.

В Плевен изразиха недоволството си срещу ограничаването на доходите и социалните им права. По думите на Ивайло Цветков, съдебен служител в Окръжния съд в Плевен, недоволството е заради планираната петпроцентна индексация на възнагражденията, промяната в осигурителния режим, при която съотношението между работодател и служител е 60 към 40.

В Разград съдебни служители също се включиха. Заместник окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура в Разград Емил Енчев заяви, че трудът на съдебните служители често остава незабелязан, въпреки че те са на разположение денонощно.

В Русе съдебни служители и магистрати протестираха пред сградата на Съдебната палата в центъра на града.

В Силистра протестираха символично срещу предложенията в проектобюджета за 2027 година. Те настояха за реално и трайно увеличение на основните месечни възнаграждения, съобразено с квалификацията.

В София служители от съдилищата и прокуратурите излязоха пред сградата, в която се помещават Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд, за да изразят несъгласието си с проектобюджета за 2027 г. Инициативата бе под надслов „Невидимите в съдебната система“. Те бяха наредили празни столове като символ на това, че позициите в системата ще останат празни, ако проектът на бюджет бъде приет с предвидения размер на възнагражденията.

В Стара Загора служители също се включиха. „Висшият съдебен съвет е поискал едни средства, които са много орязани. Говори се и за масово съкращение на служители в структурите на съдебната власт“, каза пред медиите Камен Йорданов, служител на Окръжен съд-Стара Загора.

В Търговище за справедливо заплащане и кадрова устойчивост протестираха съдебни служители, подкрепиха ги магистрати, съдии и прокурори. По време на протеста участниците подкрепиха с подписите си националната петиция за достоен труд.

В Хасково съдебни служители също проведоха символичен протест - израз на стремежа на служителите към достойно отношение и признание за ежедневните им усилия.

В Ямбол съдебните служители в Ямбол се присъединиха към исканията на колегите си в страната. Петицията са подписали всички съдебни служители от района на Окръжен съд – Ямбол.

Министърът на правосъдието Николай Найденов покани представители на магистратите и съдебните служители на среща в понеделник с цел конструктивно обсъждане на въпросите, свързани с възнагражденията им.