От днес, 16 ноември, до 22 ноември полицията в Смолянско ще проверява камиони и автобуси. Акцията е част от общоевропейска операция на ROADPOL, мрежата на пътните полиции в Европа.

Целта е да се предотвратят тежки катастрофи. Когато в катастрофа участват камион или автобус, последиците често са много по-тежки заради голямата им маса и броя на пътниците.

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Проверки ще има в цялата област. В тях ще участват пътна полиция и районните управления на ОДМВР – Смолян, заедно с „Автомобилна администрация“ и Инспекцията по труда.

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Полицаите ще следят дали шофьорите спазват ограниченията на скоростта и задължителното време за почивка и дали са употребили алкохол или наркотици. Ще бъдат проверявани техническата изправност на превозните средства, обезопасяването на пътниците и товарите, както и дали камионите не са претоварени или с размери над допустимите. Ще се проверяват също документите на шофьорите и превозвачите и правилата за обществен превоз.

Подобни операции на ROADPOL за камиони и автобуси се провеждат три пъти годишно, през февруари, май и ноември.