Специализирана полицейска операция за контрол на тежкотоварните автомобили е в ход в Шуменско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Целта е да се ограничат предпоставките за възникване на тежки пътни инциденти. Неправилни маневри и изпреварвания, изправност на превозните средства, спазване на нужната дистанция също са във фокуса на проверките. Осъществява се и контрол за недопускане на водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества и техни аналози, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

От събота до понеделник са проверени 87 тежкотоварни автомобила. Установените нарушения са 21 и са свързани с неизползване на предпазни колани, технически неизправности и нередовни документи. Няма установени тежки нарушения, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР.

През първите шест месеца на годината в Шуменско са регистрирани общо 322 пътнотранспортни произшествия, спрямо 313 инцидента за същия период на 2025 г. От Областната дирекция на МВР отчетоха и спад на тежките катастрофи и ранените на пътя в региона през юни.