Темата за войната по пътищата и необходимостта от спешни и изключително строги мерки за безопасност зад волана се превърна в централен акцент в Министерския съвет и парламента. Представители на различни политически сили в НС се обединиха около общи концепции за ограничаване на тежките катастрофи, като подчертаха, че проблемът не търпи отлагане и изисква незабавни и решителни действия.

♦ Премиерът призова: Шофирайте с отговорност и мисъл за себе си и близките си

Почивният сезон е в разгара си, шофирайте с мисъл за себе си, за близките си, но с отговорност към всички. Този призив отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят увери, че правителството работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор. По думите му по българските пътища има натрупани през годините проблеми, които няма как да се компенсират за два месеца.

Българските пътища са бойно поле, на което ежедневно загиват хора, заяви Радев. Няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, безхаберие, трупане на огромни системни проблеми, посочи той.

Радев открои като проблеми лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрола, както и формалните курсове и изпити за шофьори. Според него има липса на правосъдие за „явните престъпления на пътя“. Липсата на възпитание в семейството и в училище също беше посочена от премиера.

Според министър-председателя има сбъркани приоритети в сектора. Той даде пример с това, че в „Автомобилна администрация“ има 124 души на терен, които, по думите на Радев, са отговорни едновременно за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотоварен трафик в цялата страна, работата на учебните центрове, на техническите пунктове. Радев смята, че многото задачи и малкият брой служители водят до формализъм и корупция. В същото време в тол системата има 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите, отбеляза още Радев.

Тоест приоритет е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, а събирането на такси, обобщи премиерът настоящата ситуация.

Въпреки пределната натовареност на служителите на МВР и Министерството на транспорта и съобщенията, държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност, подчерта Радев.

♦ Край на мантинелите "солети"

Темата бе основна и в парламента. От „Продължаваме Промяната“ стартират петиция, с която настояват мантинелите „солети“ да бъдат сменени с бетонни такива.

„Настояваме за проверка на техническото състояние на пътната безопасност и на мантинелите по републиканската пътна мрежа“, каза Йордан Терзийски.

От партията предлагат краткосрочни и средносрочни мерки, с които да се гарантира безопасността на хората на пътя.

"Като краткосрочна мярка - да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа отговарят на европейските стандарти, и там, където не отговарят, да бъде забранено преминаването и изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. А като средносрочна мярка - да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели", уточни Терзийски.

Българските граждани плащат десетки милиони за пътища и пътна безопасност. За съжаление, те не получават сигурност на пътя, допълни депутатът от ПП.

♦ "Тировете карат с абсурдни гуми, вижда им се карантията"

От "Демократична България" също призоваха държавата за бързи и адекватни действия за пътната сигурност заради войната на пътя.

Тировете карат с абсурдни гуми, заяви Ивайло Мирчев и допълни: „Вижда им се цялата карантия, опасни са, пукат се в движение. Това е опасно за всички пътуващи“.

Затова от „Демократична България“ предлагат промяна в условията на поставяне на ограничителни съоръжения по пътищата.

"Искаме да задействаме държавата и отговорните институции за много бързи адекватни действия относно пътната сигурност", посочи Чило Попов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Попов обясни, че от парламентарната група предлагат да се разгледа спешно предвиденото в наредба от 2024 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която определя ограничаващи условия за поставянето на ограничителни съоръжения. "Предлагаме гамата от съоръжения да бъде разширена, така че да бъде допусната конкуренция, да бъдат допуснати други надеждни продукти, които се влагат в държави, към които уж се стремим и чиято инфраструктура искаме да копираме, като Нидерландия и Германия", посочи той.

Също така класът на устойчивост на задържане да бъде адекватно променен според това, че по тези магистрали пътуват претоварени тирове от 30 тона, добави той.

Предлагаме надпартийно на всички наши колеги от Народното събрание декларация, предвиждаща общи действия, бързо и адекватно да се съберем и да направим план за действие, така че да стимулираме Министерството на регионалното развитие и благоустройството да вземе бързи и адекватни действия по осигуряване на по-добра пътна безопасност, добави Попов.

„Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете - убийци да не правят това, което се случи в последните седмици“, каза Ивайло Мирчев. Стандартите, освен че в момента не отговарят, обслужват и едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България и са близки до предните управляващи, посочи той.

♦ Промяна в условията на поставяне на ограничителни съоръжения по пътищата

Позицията на ГЕРБ е, че ние ще подкрепим всички мерки, които са с цел намаляване на войната по пътищата. Това каза пред журналисти в парламента народният представител Мария Димитрова.

„Тази тема е изключително чувствителна за всички нас и много тежка за обществото. Смятам, че по нея трябва да се работи абсолютно надпартийно и тя не трябва да бъде използвана като политическа дъвка на нашите опоненти“, каза Димитрова.

Популизмът и политическото говорене не намират място в тази толкова тежка тема за българското общество, каза депутатът Валери Лачовски.

Радваме се за предложението на колегите от „Продължаваме промяната“ и се радваме, че те най-накрая са осъзнали, че трябва да има дебат, каза още Лачовски.

Нека не забравяме за това, че към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Андрей Цеков, изработена от министър Иван Шишков и към момента не може да бъдат поставени тези бетонни мантинели, каза Лачовски. По неговите думи от ГЕРБ са отворени за дебат. И към днешна дата за месеците март, април и май имаме с 25% повече жертви на пътя, което означава, че това вече е тенденция и трябва да се обърне сериозно внимание, допълни Лачовски.