Предприемане на маневра изпреварване от лекия автомобил е причина за тежката катастрофа, станала късно в неделя на Хаинбоаз. Това каза началникът на Охранителна полиция-Стара Загора комисар Павел Вълев, който огледа мястото на произшествието тази сутрин.

Тежка катастрофа в Прохода на Републиката, има загинал



Тежкият пътен инцидент стана късно вечерта малко преди село Пчелиново. Ударили са се ТИР и лек автомобил. Един човек загина при инцидента. Жертвата е от леката кола, която е смачкана до неузнаваемост.



Започнато е разследване по случая.