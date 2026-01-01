Предприемане на маневра изпреварване от лекия автомобил е причина за тежката катастрофа, станала късно в неделя на Хаинбоаз. Това каза началникът на Охранителна полиция-Стара Загора комисар Павел Вълев, който огледа мястото на произшествието тази сутрин.
Тежка катастрофа в Прохода на Републиката, има загинал
Тежкият пътен инцидент стана късно вечерта малко преди село Пчелиново. Ударили са се ТИР и лек автомобил. Един човек загина при инцидента. Жертвата е от леката кола, която е смачкана до неузнаваемост.
Започнато е разследване по случая.