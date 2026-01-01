54-годишна шофьорка изгуби контрол над автомобила си и се блъсна в бус, съобщиха от полицията.

На 12 юли 2026 г., около 18:40 часа, на път между с. Широка лъка и с. Стойките е възникнало пътнотранспортно произшествие между два автомобила. 54- годишна жена, управлявайки лек автомобил, губи контрол над превозното средство, напуска лентата си за движение и се ударил в насрещно движещия се товарен автомобил „Форд Транзит“, управляван от 74-годишен мъж от гр. Пещера.

В резултат на инцидента е пострадала водачката от лекия автомобил. След извършен преглед в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян е освободена за домашно лечение, без опасност за живота.