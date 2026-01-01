Френските власти изпратиха два противопожарни самолета в района на Париж, след като в неделя избухна пожар с „изключителен мащаб“ в емблематичната гора Фонтенбло, разположена на около 60 километра югоизточно от столицата.

Огънят е пламнал в късния следобед в някогашния кралски ловен резерват, който днес е известен с живописните си села, вековните дървета и природните си забележителности. Пожарът е обхванал около 800 хектара горска площ и продължава да се разпространява в понеделник, съобщиха местните власти.

Заради стихията беше частично затворена магистрала А6 – една от основните транспортни артерии между Париж и южната част на Франция. Ограниченията съвпаднаха с един от най-натоварените летни туристически уикенди, на фона на продължаващата гореща вълна в страната.

Пожарът засегна и железопътния транспорт. Френската държавна железопътна компания SNCF съобщи за сериозни закъснения на високоскоростни влакове, като някои композиции от и до парижката гара Гар дьо Лион са се движили със закъснение до шест часа.

Противопожарните самолети прекратиха работа с настъпването на нощта в неделя. Около 15 домове бяха евакуирани в село Льо Водоа, а пожарникари бяха разположени за защита на други населени места в района.

„Без помощта на противопожарните самолети вероятно вече щяхме да евакуираме още села“, заяви Оливие Компта, който ръководи операцията по овладяване на пожара.

В борбата със стихията участват около 400 пожарникари, както и два противопожарни хеликоптера и един наблюдателен самолет. Според Ерик Брокарди от Националната федерация на пожарникарите това е първият случай, в който специализирани самолети за гасене са изпратени от по-сухите и горещи райони на Южна Франция към района на Париж.

„Целта е да бъдат спасени човешки животи и имущество“, заяви Брокарди, докато огънят продължаваше да се разпространява.

Пожарът избухва само дни преди националния празник на Франция – 14 юли, Деня на превземането на Бастилията, когато страната традиционно привлича голям брой туристи.

🔴 Plus de 800 hectares sont partis en fumée dans la forêt de Fontainebleau, au sud-est de Paris. 400 pompiers sont mobilisés pour contenir les flammes. Le trafic des trains a été fortement perturbé. pic.twitter.com/XyZ37iMKCT — franceinfo (@franceinfo) July 13, 2026

Стихията е поредното изпитание за Франция след серия от горещи вълни от началото на май. Екстремните температури доведоха до температурни рекорди в редица европейски държави и увеличиха риска от мащабни горски пожари.

Учени от инициативата World Weather Attribution заявиха, че юнските горещи вълни в Европа биха били „почти невъзможни“ без влиянието на климатичните промени.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес съобщи, че от началото на годината горските пожари в страната са унищожили около 17 000 хектара. По думите му след окончателното обобщаване на данните площта може да достигне 25 000 хектара – приблизително два пъти повече спрямо същия период на миналата година.

По-рано пожарникарите успяха да овладеят друг пожар, който блокира магистрала източно от Париж и прекъсна движението на високоскоростните влакове към южната част на Франция.

Парижкият регион, както и голяма част от страната, е подложен на поредица от горещи вълни от началото на май. Екстремните температури доведоха до нови рекорди в няколко европейски държави и увеличиха риска от пожари в условията на силно изсушена растителност.

Според оценки на учени и здравни институции продължителните периоди на необичайно високи температури са свързани с хиляди допълнителни смъртни случаи в Белгия, Великобритания, Франция и Испания. Редица други европейски страни също отчетоха рекордно високи средни температури.