Европейската комисия (ЕК) обяви, че ще изпрати четири противопожарни самолета, за да помогне с борбата срещу пожарите в Южна Франция в рамките на европейски механизъм за борба с горските пожари, предаде Франс прес.

"Самолетите ще пристигнат още днес от Кипър и Швеция, за да помогнат на френските огнеборци около Перпинян", написа в социалната мрежа Екс председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Огромен пожар гори в Южна Франция, близо 5000 души са евакуирани (ВИДЕО)

Противопожарните самолети ще бъдат изпратени в рамките на европейския механизъм за гражданска защита, който е част от европейската програма за споделяне на ресурси "RescEU", която позволява координирането на противопожарните сили на европейско равнище.

Освен Франция, през последните дни Португалия също поиска европейска помощ, за да се справи с горските пожари. В тази връзка в страната бяха изпратени 118 огнеборци и 45 пожарни коли от Испания, както и три противопожарни самолета от Италия и Испания.