Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция, докато пожарникари се бореха с бързо разрастващ се горски пожар на фона на поредната гореща вълна, предаде ДПА, като се позова на местните власти.
#NSTworld Some 5,000 people were evacuated from villages in southern France on Sunday as firefighters battled a rapidly spreading wildfire amid another heatwave, authorities said, reported German Press Agency (dpa).— New Straits Times (@NST_Online) July 6, 2026
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Управата на департамента Източни Пиренеи обяви, че пламъците са обхванали над 1000 хектара площ. По информация на местните власти пожарът е локализиран.
Depuis jeudi 2 juillet, un violent incendie dévore la forêt dans le massif de Justin, à Die. Attisé par le vent et la chaleur, l’incendie avait déjà ravagé 350 hectares dimanche soir. https://t.co/KVmmLGc89S— Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) July 6, 2026
Евакуациите са засегнали жители в планински район на запад от град Перпинян. Френската телевизия Бе Еф Ем (BFMTV) съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи каналът.
Pyrénées-Orientales: 4.500 hectares sont partis en fumée, l'incendie n'est pas encore maîtrisé pic.twitter.com/2dhzQp08Ex— BFM Première (@BFMPremiere) July 6, 2026
„Горският пожар с изключителни мащаби, който в момента бушува в Източните Пиренеи, изисква максимално мобилизиране на ресурсите за борба с горски пожари на нашата противопожарна служба, както и на силите за вътрешна сигурност и всички правителствени агенции“, каза префектът Пиер Рено дьо ла Мот, цитиран от ДПА.