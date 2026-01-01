Правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, това съобщиха от Министерство на финансите. По-рано днес представители на властта, синдикатите и бизнеса разговаряха за механизма за определяне на минималната работна заплата за следващата година.

Промяната в четири индикатора с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение:

♦ Индекс на цените на малката потребителска кошница - за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живот;

♦ Брутна медианна работна заплата - за определяне на общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

♦ Брутна средна работна заплата - за определяне на темпа на растеж на работните заплати;

♦ Брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години - за определяне на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

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Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон от долна и горна граница. Долната граница е минималната работна заплата за последната година. Горната граница се определя от среднопретеглената стойност на посочените четири индикатора, като данните ще бъдат предоставяни от Националния статистически институт за завършена година, посочиха в информация от Финансовото министерство.

Процедурата по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа.

До 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната работна заплата, до 31 май да изготвят доклад.

Като вземе предвид доклада на социалните партньори, Министерският съвет трябва да определи окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година.

Адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години.

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Имаме много сериозен напредък по определянето на механизма, по който ще се изчислява формулата на минималната работна заплата за 2027 г., като остават още няколко детайла, свързани с официалните статистически данни и критериите за адекватност на възнаграждението. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред журналисти.

„Днес съм изключително благодарна за конструктивния диалог, който проведохме с работодателските организации и със синдикалните организации. Имаме много сериозен напредък по определянето на механизма, по който ще се изчислява формулата на минималната работна заплата“, каза Ефремова.

По думите ѝ има съгласие размерът на минималната работна заплата да се определя в определени граници, така че да се постигне минимален и максимален праг, в който да може да се достигне до най-обективния и правилен размер.

„Имаме съгласие също така по отношение на това, че те ще бъдат в определени граници размерите, така че да постигнем минимален и максимален праг, в който да може да се достигне до най-обективния, най-правилния размер на минималната работна заплата“, посочи социалният министър.

Тя уточни, че минималната работна заплата ще се актуализира всяка година. Остават още детайли, свързани с изчисленията на Националния статистически институт, които са необходими за определянето на размера на минималната работна заплата за следващата година, както и с определянето на критериите за адекватност.

„Тъй като тя е най-важният елемент, който търсим и целим да постигнем – всяка година минималната работна заплата да бъде адекватна“, каза Ефремова.

По думите ѝ е постигнато разбиране оценката на адекватността на минималната работна заплата да се прави на всеки три години. Целта е да се преценява дали договорената формула работи правилно в посока защита на интересите на работещите.

Тя определи постигнатия напредък като „изключително голям“. „Остават буквално още няколко часа разговори и допълнителни официални статистически данни, които са ни необходими, за да приключим с преговорите“, каза Ефремова.

По думите ѝ процедурно към момента няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати за конкретния размер на минималната работна заплата за 2027 г. „Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година“, каза тя. На въпрос дали първо ще бъде определен размерът, а след това механизмът ще бъде облечен в закон, Ефремова уточни: „Първо ще имаме закон, след това ще определим размера.“

Преговорите за минималната работна заплата (МРЗ) продължават, като очакванията са в четвъртък Националният статистически институт (НСИ) да успее да представи данните за изменението на медианната работна заплата, за да се види и конкретната формула. Това казаха пред журналисти председателят на Управителния съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев и президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров. Двамата коментираха темата след срещата в Министерството на финансите, където социалните партньори обсъждаха механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) през 2027 г.

Уточнихме процедурата, по която ще се определя времевият график в календарната година, каза Митрев. По думите му трябва да се постигне съгласие по отношение на формулата и долната и горната граница на бъдещата МРЗ. „Когато имаме и данните за медианната работна заплата, когато е един от критериите с тежест 25%, с него вече ще можем да говорим и с конкретни числа за целия диапазон“, коментира той. И уточни, че долният диапазон е сегашният размер на МРЗ - 620,20 евро, но горният зависи от изчислението на медианната работна заплата.

Димитров заяви, че „медианната заплата е точно тази, която е на средата на пазара на труда“. „Всички, които получават под медианната, са равни на тези, които получават над медианната, и това е разликата от обикновено около 30% от средната брутна работна заплата“, поясни той. По думите му, след като се видят данните от НСИ за ръста на медианната през миналата година, те ще се „наложат“ на 620,20 евро и ще се види какъв горен праг ще се получи.

Постигнахме съгласие адекватността на МРЗ да се мери на три години, а не на четири, съобщи още президентът на КНСБ. Той очаква в четвъртък да има напредък и по отношение на конкретиката как ще се мери адекватността. Димитров каза още, че по отношение на четвъртия критерий е постигнато съгласие той да се основава на дългосрочна продължителност на труда, която ще мери на 10 години.

От БСК и КНСБ припомниха, че вече има разбирателство за четирите обективни критерия, които ще са с еднаква тежест при определянето на МРЗ. Те не коментираха конкретния размер на МРЗ за 2027 г. В края на краищата решението ще вземе правителството, каза Митрев.

Според мен най-ценното на тези разговори, понякога и на висок тон, е именно това, че искаме на принципна основа обективните данни да съответстват на това, което ще облечем като формула на МРЗ, заяви още председателят на УС на БСК.