КТ „Подкрепа“ настоява за 2027 г. да бъде определен конкретен размер на минималната работна заплата, който да е едновременно икономически обоснован и социално приемлив. Синдикатът предлага разговорите за дългосрочен механизъм за определяне на МРЗ да продължат до постигане на съгласие между социалните партньори.

Позицията е представена в становище на синдиката до междуведомствената работна група, която обсъжда механизма за определяне на минималното възнаграждение. От „Подкрепа“ посочват, че краткият срок за изработването му – до 21 август – налага още за 2027 г. да бъде избрана конкретна стойност. Според синдиката към момента няма достатъчно сближаване между позициите на участниците в преговорите.

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От КТ „Подкрепа“ подчертават, че минималното възнаграждение трябва да осигурява възможност за нормална издръжка на работещите и техните семейства.

Синдикатът посочва и конкретни варианти за размера на МРЗ през следващата година. Според едно от предложенията, ако се използват статистически данни отпреди две години, размерът би достигнал 750 евро. От „Подкрепа“ обаче смятат, че подобен подход не отчита достатъчно актуалните и очакваните икономически промени и в крайна сметка поставя работещите в неизгодна позиция.

Другият предложен вариант предвижда минималната работна заплата през 2027 г. да бъде 692,50 евро.

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КТ „Подкрепа“ заявява подкрепа за четирите критерия, обсъждани на предишната среща между правителството, работодателите и синдикатите. Те включват покупателната способност на минималната заплата с оглед издръжката на живота, общото равнище и разпределението на възнагражденията, динамиката на заплатите и дългосрочното развитие на производителността на труда.

Синдикатът обаче се противопоставя на идеята показателят „издръжка на живота“ да бъде заменен с разхода на човек от домакинството. Според „Подкрепа“ този показател не измерва доходите от труд и не е подходящ за определяне на минималното възнаграждение на човек, работещ на пълен работен ден.

От КТ „Подкрепа“ уточняват още, че не са давали съгласие за предложението адекватността на вече определената минимална заплата да се оценява чрез праг от 50% от основната средна работна заплата за страната и тази оценка да се прави веднъж на четири години.

Правителството и социалните партньори вече договориха критериите, по които да се изчислява минималната работна заплата. Очаква се разговорите по механизма да продължат в Министерството на финансите.