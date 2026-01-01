Полет на авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) от Франкфурт до Торонто, на борда на който са се намирали 371 пътници, кацна извънредно в Манчестър в събота заради съображения за безопасността, предаде ДПА.

Причината за извънредното кацане е била странна миризма в салона, съобщи авиокомпанията в отговор на запитване.

По време на полета е била обявена аварийна ситуация, за да бъде осигурено приоритетно разрешение за кацане.

Пожарната служба е извършила превантивна проверка на самолета, тъй като „Боинг 747-400“, с който е изпълняван полета, е кацнал с повишено тегло заради горивото на борда.

След това пътниците са успели да слязат от самолета по обичайния начин. В момента самолетът бива проверяван. Пътниците са настанени в хотели и се очаква да продължат пътуването си до Торонто в неделя с резервен полет.

„Извиняваме се на нашите гости за ситуацията и за прекъсването на пътуването им. Безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-важен приоритет“, заяви говорител на превозвача.