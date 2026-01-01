Катастрофа на столичния булевард „Ив. Ев. Гешов“ доведе до сериозно задръстване в района.

По последна информация в инцидента, станал около 11:00 ч. до спирката срещу Центъра по хигиена в посока бул. "България", са участвали два тролея и кола, като лекият автомобил е бил между превозните средства на градския транспорт.

На място веднага са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Бърза помощ. Няма пострадали при инцидента, това каза за Dariknews.bg говорителят на Спешна помощ в София Катя Сунгарска.

Виктория Маджарова, Dariknews.bg