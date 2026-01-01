Министърът на регионалното регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Иван Шишков коментира на брифинг проблемите с обществените поръчки. "Основната цел е тогава, когато се дават пари, е да се постигне качествено строителство, да постигнем ефекта на това, за което даваме пари. Това строителство означава влагане на пари в полза на обществото, не означава да изразходваме едни пари. Този процес означава, че изисква проверки", обясни той.

Шишков каза, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили проверките на строителни обекти, когато има сигнали или съмнения за проблеми. Контролът няма да се ограничава до начина, по който са проведени обществените поръчки, а ще обхваща и качеството на самото изпълнение.

Шишков съобщи още, че аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. По думите му първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск и даде като пример АМ „Марица“, където има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени впоследствие.

По думите му всеки регион има специфични проблеми и е необходимо те да бъдат обсъдени в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Той определи магистралата "Русе-Маказа" като важна за региона и се започва цялостно проектиране на магистрала. "Нашето правителство се е ангажирало в рамките на мандата, да направим така, че да проектираме и в рамките на най-кратки срокове да намерим инвеститор за най-важния коридор Север-Юг. Жителите ще имат възможност да имат достъп до Северна България и до всяка точка, до всяко КПП", каза Шишков.

"Жителите на България ще получат магистрали, не след като ги платят, а след като ние ги проектираме и намерим инвеститор, ще имаме качествени магистрали и истинска свързаност", каза още регионалният министър.

Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Така че навсякъде, където се дават пари - независимо дали от републикански бюджет или от европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля. Това каза по-рано днес Шишков в началото на днешното си посещение си в Хасково.

Министър Шишков инспектира напредъка на дейностите по основния ремонт и консервацията на Градската художествена галерия "Атанас Шаренков" в южния областен център. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на регионите" с 647 781,74 евро безвъзмездна финансова помощ.

За област Хасково е характерно, че има строители с традиция. Но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки, поясни Шишков.

Аз включително ще поискам и органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да вземат цялата документация в строителния назор, да проверят наистина всички протоколи, скрити работи, да видим как се случва реално строителството, добави Шишков. Нали знаете какво става, където се констатират наредности? Първо вие ще го разберете, а след това, разбира се, ще го разбере и прокуратурата, каза Шишков в отговор на репортерски въпрос.

Той ще има среща с кметове от региона в рамките на инициативата на министерството „Регионите говорят“. Ние идваме при хората, не просто при кметовете. Идваме при хората и искаме да разберем проблемите, за да можем и ние, държавата, да помагаме навсякъде. Така че ние няма да щадим по никакъв начин никакви сили, увери министърът.