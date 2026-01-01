Непълнолетно момче е пострадало при инцидент с кросов мотор и АТВ край поповското село Голямо Градище, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 26 септември около 13:00 часа на поляна извън границите на населеното място. При управление на кросов автомобил непълнолетно момче от Попово се е блъснало в задната част на АТВ, управлявано от 13-годишно момче от същия град.

При удара по-малкото момче е получило фрактури на китките на ръцете. То е настанено за лечение в МБАЛ – Търговище, без опасност за живота.

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Установено е, че двете превозни средства са били предоставени на момчетата от техните родители.

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На бащите са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата.

По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Попово.