33-годишна жена от Пазарджик е пострадала при инцидент с АТВ край Смолян, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало около 17:15 часа на 29 август на горски път в местността „Амзово“.

Жената е управлявала четириколесно превозно средство - АТВ, когато е загубила контрол над него. Возилото се е преобърнало странично и е пропаднало под пътя.

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Вследствие на инцидента 33-годишната жена е пострадала. Тя е транспортирана в МБАЛ - Смолян за оказване на медицинска помощ.

След извършения преглед е освободена за домашно лечение.

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По случая е извършена проверка за изясняване на обстоятелствата около инцидента.