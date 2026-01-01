Планински спасители проведоха спасителна акция в района на село Цървена ябълка в Осоговската планина след сигнал за инцидент с 40-годишен водач на АТВ.

Мъжът е получил травма и се е оплакал от болки в областта на гръдния кош. Екипът на Планинската спасителна служба е достигнал до пострадалия и му е оказал първа долекарска помощ.

След преценка на състоянието му е установена необходимост от специализиран медицински транспорт. Чрез Централата на Планинската спасителна служба е потърсено съдействие от въздушна линейка за транспортирането на мъжа до лечебно заведение за допълнителен медицински преглед и лечение.

Планинските спасители напомнят: при движение в планината бъдете внимателни, съобразявайте маршрута и условията с възможностите си и не подценявайте риска при управление на моторни превозни средства в пресечен терен.