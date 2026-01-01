Две силни земетресения разтърсиха Южна Турция.

Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:19 ч. турско (и българско) време в района на град Саимбейли в южния турски окръг Адана, съобщи „Тюркийе тудей“, като се позова на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресение с магнитуд 4,9 предизвика паника в турски окръзи

Трусът е регистриран на дълбочина 7,99 километра и е усетен в съседните окръзи. Към момента не се съобщава за пострадали и щети от земетресението.

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано в южния турски окръг Османие, съобщиха турските медии.

Според информация на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) трусът е станал в 14:43 часа турско (и българско) време на дълбочина 7 км с епицентър селището Сумбас, което отстои на около 55 км от окръжния град Османие.

Земетресението е било усетено осезаемо и в съседните окръзи Килис, Хатай и Шанлъурфа, информира „Хабер 7“.

Малко преди труса в Османие, в 14:19 часа местно време, два труса един след друг – с магнитуд 4,9 и 4,8 по Рихтер – разтърсиха съседния окръг Адана.

Трусовете са предизвикали силна паника.

Към момента няма данни за негативна ситуация нито в Адана, нито в Османие, заяви турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи пред „А Хабер“.

В района са изпратени екипи на АФАД и други поделения.

Средиземноморският регион на Турция се люлее като люлка от последвалите едно след друго земетресения в обедните часове, отбелязва телевизия „Сьозджю“.