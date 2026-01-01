Украински обстрел през последните седмици е повредил оборудването за външно електроснабдяване на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи администрацията на съоръжението, цитирана от Ройтерс.

В момента централата се снабдява с електричество от аварийни източници. По данни на администрацията ситуацията е под контрол, а служителите на АЕЦ следят обстановката.

Критична ситуация в Запорожката АЕЦ след поредна загуба на електрозахранване

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и разполага с шест реактора. В момента тя не произвежда електричество, но се нуждае от външно захранване, за да поддържа системите за охлаждане на ядреното гориво.

Запорожката АЕЦ остана без резервно външно захранване

Русия пое контрола над централата през първите седмици на войната в Украйна, започнала през 2022 г.

Оттогава Москва и Киев редовно се обвиняват взаимно в действия, които според тях застрашават ядрената безопасност на съоръжението, посочва Ройтерс.