Само един външен електропровод захранва контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна, съобщиха от Международната агенция за атомна енергия. Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси заяви, че електропроводът „Феросплавна-1“ е бил прекъснат на 10 февруари в резултат на военна дейност“, пише БНР .

Наблюдатели на международната организация енергия се опитват да получат информация за щетите, но ограниченията за сигурност са им попречили да получат достъп до разпределителната станция на централата. Запорожката атомна електроцентрала не генерира електричество, но се нуждае от енергия, за да поддържа ядрения материал охладен и да предотврати авария.

Русия е нанесла ракетен удар срещу Харков тази нощ. Кметът Игор Терехов съобщи в социалните мрежи, че последствията от атаката се изясняват. Според областния управител Олег Синегубов няма данни за пострадали, но два автомобила са опожарени.

Един човек е загинал при украинска атака с дронове срещу Севастопол в окупирания от Русия Кримски полуостров, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Нанесени са и материални щети в града. Руските противовъздушни сили са свалили 16 украински дрона в този район.