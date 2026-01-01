Заловиха двама издирвани мъже в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Те са хванати на 19 февруари. 28-годишният мъж е обявен за местно издирване и е с постановена мярказадържане поради влязла в сила осъдителна присъда.

Предаден е на ОЗ Охрана в Кюстендил. 55-годишният мъж, който е с двойно гражданство - българско и северномакедонско, е обявен за общодържавно издирване от Главна дирекция "Национална полиция" - с наложена мярка „установяване на адрес“ поради влязла в сила присъда в Северна Македония.

Уведомена е издирващата го структура.