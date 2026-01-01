Маски на актьорите Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов ще бъдат открити на 20 март в Сатирата, информират от трупата.

Те ще бъдат в компанията на вече съществуващите маски на Георги Парцалев, Татяна Лолова, Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев, Никола Анастасов, Невена Коканова и Радой Ралин, Пепа Николова, Григор Вачков.

От театъра обявяват и премиерата на „Денят на гларуса“ от Ива Петрони. Пиесата бе наградена на конкурса за комедия на Сатиричния театър и е „еманация на чистата радост от това, че си жив, че си тук, и че дори не знаеш какво ще ти се случи утре“, по думите на Петрони.

„Върти го, сучи го – животът не можеш да го планираш на 100 %. И точно това му е най-хубавото. Защото, ако всички знаехме предварително всичко, човечеството отдавна щеше да е умряло от скука. Все пак известна подготвеност не е излишна. Затова ви съветвам най-настоятелно: не спирайте да мечтаете. Често. Редовно. И почти непрекъснато“, допълва авторката.

„Колко струва едно кафе? Как се живее на ръба на бръснача? Защо личната карта не бива да се слага до вафлите и фъстъците? „Денят на гларуса“ дава отговор на тези и други жизнено важни въпроси. Защото опасности ни дебнат отвсякъде – в това число и в любовта“, казва режисьорът Боил Банов.

Сценографията е на Юлияна Войкова-Найман. Драматург е Богдана Костуркова, а помощник-режисьор – Елица Мутафчиева.

Ролите изпълняват Албена Михова, Теодор Елмазов и Пламен Великов.