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Проектът на разширението на трета метролиния в посока „Слатина“ и „Младост“ е изпълнен на 45%, каза кметът на Столичната община (СО) Васил Терзиев след проверката на строежа на станция МС2 „Гео Милев“, където в момента се намира и тунелопробивната машина. 

Кметът посочи, че  изпълнението на  проекта върви добре и по план до края на 2027 г. трябва да бъдат завършени шестте метростанции. Той поясни, че предстои прокопаването на последните километър и 600 метра, напредва работата по отделните метростанции. 

трета метролиния метро сердика младост
БТА

трета метролиния метро сердика младост
БТА

Предстои откриването на другите три метролинии в посока „Хаджи Димитър“ и „Левски“ през юли. Продължава работата по десетата метростанция в „Обеля“, която трябва да бъде завършена през 2027 г., каза Терзиев. 

Паралелно с това върви проектирането на подготовката на работата от следващата година и за отсечката към „Студентски град“ и към интермодалния хъб в „Симеоново“, каза той. 

трета метролиния метро сердика младост
БТА

трета метролиния метро сердика младост
БТА

Терзиев отбеляза, че метрото продължава да бъде стратегически приоритет. Грижим се за това да бъде финансирано и това е една от големите теми, които ние вече повдигнахме пред новото правителство и се надяваме да работим заедно, за да може да не се намалява темпото на разширение на метрото в София, посочи столичният кмет.

Изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов каза, че хората, живеещи в близост до новата отсечка на метрото, не бива да се притесняват от близостта на станцията до жилищата им, като обясни, че три пъти се прави различен контрол за сградите и за трептенията. 

трета метролиния метро сердика младост
БТА

трета метролиния метро сердика младост
БТА

Тунелопробивната машина е изпълнила работата в обем на 60%, до края на тази година ще успеем да завършим изцяло линейната част, а завършеността по целия участък към момента е 45%, посочи Найденов. 

Според предварителни изследвания новите метростанции ще превозват над 70 хиляди души, могат да прехвърлят и 100 хиляди, защото за пръв път ще създадем връзка с метространция от двете страни на бул. „Цариградско шосе“, каза Найденов. Когато всички линии бъдат завършени, ще минем 600 хиляди пътници на ден, добави Васил Терзиев

трета метролиния метро сердика младост
БТА

трета метролиния метро сердика младост
БТА

За район „Слатина“ е мечта да има връзка с метрото, коментира районният кмет Георги Илиев

трета метролиния метро сердика младост
БТА

трета метролиния метро сердика младост
БТА

БТА
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