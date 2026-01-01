Проектът на разширението на трета метролиния в посока „Слатина“ и „Младост“ е изпълнен на 45%, каза кметът на Столичната община (СО) Васил Терзиев след проверката на строежа на станция МС2 „Гео Милев“, където в момента се намира и тунелопробивната машина.

Кметът посочи, че изпълнението на проекта върви добре и по план до края на 2027 г. трябва да бъдат завършени шестте метростанции. Той поясни, че предстои прокопаването на последните километър и 600 метра, напредва работата по отделните метростанции.

БТА

БТА

Предстои откриването на другите три метролинии в посока „Хаджи Димитър“ и „Левски“ през юли. Продължава работата по десетата метростанция в „Обеля“, която трябва да бъде завършена през 2027 г., каза Терзиев.

Паралелно с това върви проектирането на подготовката на работата от следващата година и за отсечката към „Студентски град“ и към интермодалния хъб в „Симеоново“, каза той.

БТА

БТА

Терзиев отбеляза, че метрото продължава да бъде стратегически приоритет. Грижим се за това да бъде финансирано и това е една от големите теми, които ние вече повдигнахме пред новото правителство и се надяваме да работим заедно, за да може да не се намалява темпото на разширение на метрото в София, посочи столичният кмет.

Изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов каза, че хората, живеещи в близост до новата отсечка на метрото, не бива да се притесняват от близостта на станцията до жилищата им, като обясни, че три пъти се прави различен контрол за сградите и за трептенията.

БТА

БТА

Тунелопробивната машина е изпълнила работата в обем на 60%, до края на тази година ще успеем да завършим изцяло линейната част, а завършеността по целия участък към момента е 45%, посочи Найденов.

Според предварителни изследвания новите метростанции ще превозват над 70 хиляди души, могат да прехвърлят и 100 хиляди, защото за пръв път ще създадем връзка с метространция от двете страни на бул. „Цариградско шосе“, каза Найденов. Когато всички линии бъдат завършени, ще минем 600 хиляди пътници на ден, добави Васил Терзиев.

БТА

БТА

За район „Слатина“ е мечта да има връзка с метрото, коментира районният кмет Георги Илиев.

БТА