Обжалването на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им, а през периода на обжалване на експертното решение за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане лицето ползва произтичащите права от обжалваното експертно решение.

Това посочва министърът на здравеопазването Катя Ивкова в писмен отговор на въпрос от народния представител Деница Сачева от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Писменият въпрос и отговор са публикувани на сайта на Народното събрание. При намаляване на вида и степента на увреждане, водещи до намаляване или отпадане на отпуснатата подкрепа, преосвидетелстваното лице не възстановява получената в повече сума, допълва министър Ивкова.

Край на фалшивите ТЕЛК? НОИ получава ново оръжие срещу измамите

Когато се обжалва решение на ТЕЛК пред националната експертна лекарска комисия, срокът за произнасяне е тримесечен и започва да се изчислява от момента на окомплектоване на преписката в цялост. Ако за изясняване на отделни случаи се изискват непредставени документи или изследвания, срокът започва да тече от тяхното представяне, посочва още министър Ивкова.

Медицинската експертиза оценява уврежданията в проценти спрямо здравия човек и се извършва по предварително уточнени заболявания и стадии на тяхното развитие, отразени в медицинските документи. За

осъществената медицинска експертиза се издава експертно решение, което отразява тези увреждания. Следователно експертното решение е административен акт с медицинско съдържание, съобразно установеното в наличната медицинска документация и неговото съдържание не зависи от желанието на лицето да получава определени права и привилегии, а отразява уврежданията му, които в нормативно определени случаи са основание за отпускане на права и помощи, посочва още министър Ивкова в отговора си. За оценка на сложни клинико-диагностични случаи, когато

комисията не разполага с нужната компетентност, се привлича специалист с по-високо ниво на компетентност в дадената област.

Омбудсманът настоява за гаранции при дигитализацията на ТЕЛК

Реализирането на социалноосигурителни права на основа на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК е изцяло в компетентността и правомощията на Националния осигурителен институт и Агенцията за социално

подпомагане, на които нормативно са възложени функциите по изпълнение на държавната политика в тази област, допълва министър Ивкова.