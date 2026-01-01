От Европейската комисия приключиха процедурата за нарушение №2024/0257 срещу България, образувана поради забавяне при уведомяването за мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2022/2555, известна като МИС 2. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) получи уведомление за приключването ѝ днес, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Закриването на процедурата следва приетите изменения в Закона за киберсигурност и официалното уведомяване на Европейската комисия за пълното транспониране на директивата на 6 март 2026 г. Това е важен резултат от работата на министерството и националните институции по изпълнение на европейските ангажименти на България в областта на киберсигурността, се посочва в съобщението.

ЕК завежда дела срещу България за неизпълнени европейски правила

Законодателните промени разширяват обхвата на изискванията за киберсигурност и засилват мерките за управление на риска и докладване на киберинциденти.

Целта е по-добра защита на гражданите и бизнеса и по-висока устойчивост на ключови услуги в енергетиката, транспорта, здравеопазването, цифровата инфраструктура и публичната администрация.

По-рано днес от ЕК представиха данни за развитието на шест наказателни процедури срещу България. По две от тях Комисията предава нашата страна на Съда на ЕС.