Десетилетия наред млади хора от страната ни, учени, преподаватели, експерти, хора, които имат своята следа и място в науката, градят авторитета на България в новия дигитален свят и в света на високите технологии. И тази година не беше изключение. Това заяви държавният глава Илияна Йотова, която приветства в Гербовата зала на президентската институция днес лауреатите в 24-ото издание на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“. Церемонията се провежда ежегодно в периода около рождението на известния изобретател от български произход и създател на първия електронен компютър с регенеративна памет. По традиция президентската инициатива отличава ученици, студенти и млади български учени за високи постижения в областта на компютърните науки.

В приветствието си държавният глава посочи, че през последните 24 години президентската институция има високата чест да награждава младите хора на България. „Днес аз зная, че в тази зала сме събрани хора, които се вълнуваме изключително много, защото награждаваме българската гордост - младежи, които завоюваха престижни успехи за страната ни по целия свят“, подчерта Илияна Йотова.

Президентство на Република България

Президентът открои участието в инициативата на ученици със забележителни постижения на национални и международни олимпиади по математика, информатика и информационни технологии и подчерта нарастващото значение в световен мащаб на Международната олимпиада по изкуствен интелект, чието първо издание беше проведено именно в България през 2024 г.

В приветствието си Илияна Йотова заяви още, че през последните години страната ни е част от развитието на високите технологии в целия свят и припомни, че най-големият институт в Югоизточна Европа за компютърни науки и изкуствен интелект INSAIT е базиран в България и печели редица проекти. „Ще отбележа и компанията „ЕндуроСат“, която печели все повече привърженици и все повече интерес далеч извън границите на Европа. Произвежда наносателити за космоса. Може да видите в реално как се разполагат в космоса, какви изследвания правят, какви данни ни препращат към Земята в разбира се интерес на всички хора и на човечеството. Гордеем се“, каза още тя.

Президентът Йотова изрази благодарност към родителите на лауреатите за проявените усилия през годините, така че децата им да покорят световните научни върхове. Те ни показват много неща, за които ние дори не знаем и не сме предполагали, но те знаят, че имат голяма нужда от нас като родители, защото ние сме хората, които трябва да бдим на тях, да бъдем отговорни, да бъдем до тях и най-важното да им създаваме самочувствие. Техните медали и успехи са вашите победи“, каза още държавният глава.

Победителят в категорията Награда „Джон Атанасов“ е д-р Добрик Георгиев – млад български учен в областта на компютърните науки, който гради научната си кариера в Университета Кеймбридж, Великобритания.

Д-р Георгиев има значим научен принос в областта на машинното обучение, направление „невронни алгоритмични разсъждения“ (NAR). Научните му трудове допринасят за намаляването на явлението известно като „халюцинация“ при големи езикови модели (LLM), които често генерират уверени, но фактически неверни отговори.

Д-р Георгиев е публикувал четири самостоятелни, но свързани изследователски статии в международни форуми и е бил рецензент на основните конференции по машинно обучение в света. През последните години ръководи няколко магистърски дисертации и курсови работи, като немалка част от студентите му успяват да превърнат разработките си в научни трудове и впоследствие да ги публикуват. За приноса си към факултета по компютърни науки на Университета Кеймбридж, д-р Георгиев е отличен с наградата Wiseman Prize за 2023 година.

Президентство на Република България

Президентът Йотова отличи с грамоти лауреатите в категория „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“. За постигнати високи резултати в международни и национални олимпиади по математика, информатика и информационни технологии са отличени Андрей Стефанов и Калоян Анастасов.

Андрей Стефанов е носител на исторически два златни медала от две международни олимпиади през 2026 г. – златен медал от Международната олимпиада по информатика и Международната олимпиада по математика. Носител е на още два златни медала през 2026 г. от 33-ата Балканска олимпиада по информатика и от Балканската олимпиада по математика. Трикратен носител на златен медал от последните три Балкански олимпиади по информатика. През 2025 г. успява да завоюва първо място в класирането.

Калоян Анастасов е лауреат с отличен 6.00 на Националната олимпиада по информационни технологии през 2026 г. Предходната година участва на най-голямото световно изложение по образователни технологии в Лондон. Носител на Националната награда на Българската асоциация по информационни технологии за проекта му “Stryama” – платформа за генериране на уеб приложения с изкуствен интелект, при която потребителят запазва пълна собственост върху генерирания изходен код. Платформата работи с реални потребители и първи плащащи клиенти.

С поощрителни сертификати за номинация в категория „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ бяха отличени Сава Делев и Павел Герев.

В категорията „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“ президентът Илияна Йотова отличи Ива Бенн и Теодор Николов.

Ива Бенн международно признат експерт с над 12 години опит в киберсигурността и ментор на технологични специалисти и лидери. 8 години от професионалния път на Ива Бенн са като щатен служител в Microsoft. Ръководи стратегически инициативи, включително иновативни решения с агентен изкуствен интелект. Сътрудник и лидер във водещата глобална инициатива за сигурност на генеративния изкуствен интелект OWASP GenAI Security Project. Създател на образователни канали в Instagram и Youtube. Помага на хиляди специалисти по целия свят да започнат работа в сферата на киберсигурността.

Теодор Николов е учител по информатика, информационни технологии и роботика. Управлява „Роботикслаб академи“ – школа за програмиране и Лего роботи. Паралелно работи в Център за работа с деца в Плевен, където преподава роботика и програмиране. Теодор Николов има значителен принос за резултатите на децата, на които преподава, както в училище, така и в неговата школа. Негови ученици стават неколкократни шампиони в STEM конкурси, национални състезания по компютърно моделиране, както и на Международната олимпиада по програмиране и роботика. Сред най-значимите му инициативи са Плевенският фестивал на науката, първият Drone Fest Pleven и иницииране на създаването на GDG Pleven (Google Development Group Pleven) – събития, които предоставят на стотици ученици възможност да представят свои инженерни, софтуерни и AI разработки.

В категория „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“ държавният глава отличи Тихомир Гърменлиев от Техническия университет в София. Тихомир Гърменлиев е създател на дигиталната платформа „BulTrain” в областта на транспортната инфраструктура, реализирана с авторски хардуерни и софтуерни приложни разработки. BulTrain е мобилно приложение за iOS и Android - онлайн пътеводител, посветен на влаковете, което си поставя за цел по-качествено информиране на пътуващия. То притежава собствен сървърен софтуер и прототип на информационно табло, които обединяват разписанията, маршрутите, електронните табла на гарите и закъснението на всеки влак в реално време на едно място – без регистрация, без реклами, напълно безплатно.

Илияна Йотова отличи в категория „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“ Тонислав Троев и Стефан Куюмджиев.

Тонислав Троев е носител на Наградата от конкурса на Българската асоциация за информационни технологии за 2025 г. Включен е в индекса. Топ 100 най-влиятелни ИТ личности в България“ през 2023 и 2024 г. Работя в OneBit Software от 2020 г., като към момента заема позицията Product Technical Lead и ръководи техническото развитие на платформата Quantum.DMS с отговорност за архитектурата, сигурността, производителността, интеграциите и дългосрочното му развитие.

Quantum.DMS е иновативна платформа за управление на документи и бизнес процеси и водещият проект в професионалната дейност на Тонислав. Платформата обхваща целия път на документа – от приемането и класифицирането до използването в бизнес процеси, архивирането и защитеното съхранение.

Стефан Куюмджиев е студент в Университет за изкуствен интелект „Мохамед бин Зайед“, Абу Даби, Обединени арабски емирства. През 2026 г. Стефан Куюмджиев има успешни участия в престижния Regeneron Международен панаир на науката и инженерството, САЩ, в категория Роботика и интелигентни машини, както и като представител на България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) в категория „Компютърни науки“.