След няколкото слаби и краткотрайни валежа през днешния ден, 1 октомври, синоптиците и някои метеорологични модели прогнозират нови валежи през нощта срещу 2 октомври, съобщиха от Община Царево на официалната си Facebook страница.

Посрещаме октомври с жълт и оранжев код за опасно време по Черноморието

От Общината призовават жителите и гостите на общината да бъдат предпазливи, да избягват ниските части и участъците, в които е възможно събиране на вода, както и да не преминават в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти.

Следете актуалната метеорологична обстановка и официалната информация. При промяна на прогнозата ще информираме своевременно. Ще бъде активирана системата за ранно оповестяване BG-Alert.