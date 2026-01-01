Продължават реакциите в Северна Македония за постигнатото споразумение между България и Гърция за връщане на костите на цар Самуил в България, предава Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Пропаганда или историческа справедливост: Спорът за цар Самуил изостри отношенията със Скопие

„Това е двустранно споразумение между две суверенни държави. За нас подобни жестове само допълнително показват защо е важно (Северна) Македония да защитава собствената си идентичност, език и историческо наследство по принципен и достоен начин. Ние знаем кои сме и познаваме собствената си история. Това е съществената разлика в подхода. Това правителство (на Северна Македония) ще води политика на защита на македонската идентичност и достойнство, независимо от решенията, които другите държави вземат във взаимните си отношения”, гласи писмена позиция на правителството, изпратена до ТВ 24.

Премиерът покани българите да посрещнат тленните останки на цар Самуил в София

Официално изразена позиция от някой от представителите на властта в страната няма, а медиите потърсиха бивши посланици на Северна Македония, които да коментират темата.

В интервю за ТВ Сител, бившият посланик на страната в България Марян Гьорчев казва, че "във всеки случай споразумението между България и Гърция може да бъде тълкувано като недобронамерено" към Северна Македония.

„Факт е, че Гърция и България си сътрудничат много често, особено по отношение на интеграцията на (Северна) Македония в европейското семейство (....) Това показва, че и двете страни имат метафизично отношение към историческите събития на Балканите: Гърция по някакъв начин свързва съвременното си държавно поведение с Византийската империя и с античността, България - от друга страна, свързва организирането на българската нация със Средновековната, Първата и Втората българска държава и това е метафизично вкаменена гледна точка за случвалото се в миналото(... ). Това е просто неприемливо, защото съм убеден, че нашата (на Северна Македония) съвременна историография, хуманитарни науки, социална антропология са много по-напред по отношение на сближаването и европейската идентичност от това на Гърция и България, въпреки че са членки на ЕС”, казва Гьорчев, който задава въпроса дали е случаен периодът, в който е взето решението за пренасяне на костите на Цар Самуил в България - „момент, когато се очакват конституционни промени”, което според него е натиск върху Северна Македония от страна на България и Гърция.

В социалните мрежи бившият посланик на Северна Македония в Италия и Китай Оливер Шамбевски пише, че „паметта за цар Самуил в много отношения е заслуга за развитието на македонската национална идентичност и като такава е била фар в най-мрачните дни на този народ”.

„Костите на различни императори, царе, херцози и светци са пътували през вековете, били са местени, връщани, дори са били подарявани, крадени и излагани в музеи. Египетски мумии и безброй египетски артефакти са се озовавали в музеи в цяла Европа. Но на никого не му е хрумвало, че с прекосяването на Средиземно море произходът им се е променил. Защото историята не работи така. Мощите на цар Самуил са били в Гърция десетилетия наред, но той не е станал грък. Сега Гърция ще ги предаде на България. Добре(...) И какво очакват?(...) Не можеш с кости да преместиш Охрид. Не можеш да преместиш Преспа. Не можеш да преместиш Самуиловата крепост. Не можеш да преместиш Струмица - неговата отбранителна база през 1014 г. И разбира се, не можеш да преместиш и Беласица, същата Беласица, през която византийската армия е направила решителната маневра в битката при Ключ. Беласица, между другото, днес упорито стои разпръсната между три съвременни държави. Сякаш природата умишлено е решила да се подиграе на балканските ни опити да измерим Средновековието с днешните граници. И точно затова цялата работа предизвиква повече ирония, отколкото ярост и гняв“, пише Шамбевски, цитиран от няколко сайта.

„Цар Самуил се завръща в „родината си България“ със самолет, а утре ще (трябва да) им върнем Гоце Делчев с дрон - така изглежда „общата история“ по европейски. Политическа митология и пропаганда, разгърнати с пълна сила. Грозна и болезнена демонстрация на сила (....) Който и да е медиаторът в разговорите между Скопие и София утре, медиаторът, когото нашето правителство търси и желае, ще се опита да ни убеди, че точно така трябва да изглежда нашата „обща история“. Ще трябва да признаем, че нашата „обща история“ всъщност е чужда. Че сме я откраднали. Че сме фалшификатори и лъжци. Че всъщност сме измислени и не съществуваме”, пише в коментара си, пwбликуван в „Плюс инфо” журналистът Бранко Героски.

Темата доби и вътрешнополитически нюанс със съобщението от управляващата в страната ВМРО-ДПМНЕ по повод поканата на председателя на ВМРО – БНД Красимир Каракачанов премиерът и председател на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски да присъства на пренасянето на костите на Самуил в България.

„Би било по-подходящо той да изпрати поканата до своите съмишленици Зоран Заев и Венко Филипче”, казват в съобщение от управляващата в Северна Македония партия.

„Нека не забравяме, че Заев беше този, който каза, че българите са освободители, а не фашисти, че са администратори, че македонският език е след 1944 г. и т.н. А Венко Филипче и днес има идентична позиция с българската политика - първо българите в конституцията, а след това всичко останало. Това са мотивите на една срамна и предателска политика, публично установена в Преспанското споразумение и Българският договор за добросъседство, които са двете страни на една и съща монета”, се казва в съобщението на ВМРО-ДПМНЕ.

От управляващата партия припомнят „мъдрия ход на България в миналото, когато предадоха мощите на Гоце Делчев на (Народна Република) Македония” и заявяват, че истината е проста, че "цар Самуил е една от най-ярките фигури в македонската история”.

„За съжаление, официална София няма тази мъдрост, но в същото време приветстваме вълнението, с което България почита делото на цар Самуил, който е оставил незаличима следа за Македония”, се казва в съобщението на ВМРО-ДПМНЕ.