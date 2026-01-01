Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу В. С., 60-годишен неосъждан гражданин, за причиняване по непредпазливост на смъртта на пешеходка при управление на товарен автомобил. Според обвинението на 30 септември 2025 г., около 07:32 ч., в град Нови Искър, кв. „Гниляне“, по ул. „Христо Ботев“, обвиняемият управлявал товарен автомобил – влекач в състав с прикачено полуремарке – цистерна. Това съобщиха от обвинението.

В района на № 49 обвиняемият предприел маневра, като привел управлявания от него състав от пътни превозни средства в движение, без предварително да се убеди, че по траекторията на движението му и в непосредствена близост няма други участници в движението, чийто живот или здраве може да бъдат застрашени.

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В резултат било реализирано пътнотранспортно произшествие с пешеходка, която се движела по пътното платно на ул. „Христо Ботев“ от дясно наляво спрямо посоката на движение на товарния автомобил.

На пешеходката били причинени тежки травматични увреждания на долните крайници, включително множество счупвания и значителна кръвозагуба. Вследствие на получените при произшествието травми жената починала.

Според обвинителния акт водачът е нарушил правилата за движение по пътищата.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.