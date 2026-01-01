Домашно куче е починало, след като е било блъснато от електрически мотоциклет в Благоевград, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 11 септември около 18:05 часа в района на ул. „Арсений Костенцев“. По първоначални данни непълнолетно момче от града е управлявало електрически мотоциклет, който не е бил регистриран по надлежния ред.

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Мотоциклетът е блъснал домашно куче порода пудел, което по това време е било на повод със стопанина си.

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При удара поводът е бил повлечен към задната гума на мотоциклета, където се е оплел в спиците и задвижващата верига. В резултат на инцидента животното е починало.

По случая е образувано досъдебно производство.