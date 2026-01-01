Трима мотористи загинаха при тежки катастрофи на 4 октомври (неделя).

Край Стара Загора

Тежка пътен инцидент затвори Айтоския проход в двете посоки, заради катастрофа между лек автомобил и мотоциклет.

Инцидентът е станал около 17.30 ч в близост до разклона за село Зетьово. На място има екипи на полицията. От Областното пътно управление потвърдиха за БНТ, че е загинал мотористът.

Към момента няма официална информация за други пострадали, както и за причините, довели до инцидента.

В Банско

Около 13:35 часа днес на улица „Патриарх Евтимий" в Банско е станал тежък пътен инцидент, при който е загинал 43-годишен мъж от София, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Моторист загина при катастрофа в София

По първоначална информация товарен автомобил (Пътна помощ) е отнел предимството на мотоциклет, управляван от 43-годишния мъж. В резултат на сблъсъка мотористът е паднал на пътното платно и е починал на място.

София

Моторист загина и по-рано днес при катастрофа край болница „Токуда" в София. По първоначални данни в инцидента не е участвало друго превозно средство.