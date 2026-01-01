По повод Деня на Стара Загора, 5-ти октомври, понеделник е обявен за неучебен ден за учениците от общината. Това съобщават от Община Стара Загора на своя уебсайт. Детските яслите и детските градини няма да прекъсват своята работа.

Празничният ден в Стара Загора ще започне в 9:15 часа с молебен, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан в Катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“. От 9:45 часа венци и цветя ще бъдат положени пред паметника „Защитниците на Стара Загора - 19 юлий 1877 г.“ и символичния камък за възстановяването на града в парк „Пети октомври“.

В 10:00 часа ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет-Стара Загора. По време на церемонията ще бъде отличен за почетен гражданин на Стара Загора митрополит Киприан.

Ритуалът за издигане на Националното знаме на Република България ще започне в 11:00 часа на площада пред Общинска администрация.

Кулминация на празничните прояви ще бъде концертът на Владимир Ампов – Графа, който ще започне в 20:00 ч. на площада пред Община Стара Загора.