Близо два килограма хероин са открити в къща в село Поленица, община Сандански, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград. При специализирана полицейска операция, проведена на 3 октомври, криминалисти от Районното управление в Сандански са проверили жилище, обитавано от 42-годишен мъж от селото. На втория етаж на къщата са намерени четири пакета с твърдо пресовано кафяво вещество.

При направен полеви тест то е реагирало положително на хероин.

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Общото му тегло е около 1980 грама.

В жилището са открити още електронна везна и парична сума. 42-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.

В края на юли, полицейски служители откриха и унищожиха близо 160 растения от рода на конопа при две специализирани операции на територията на област Благоевград. Откритите растения бяха унищожени на място.