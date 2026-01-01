В Музея на византийската култура в Солун се проведе официална церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България.

На церемонията присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участваха и министърът на културата Лина Мендони. С военнотранспортния самолет „Спартан“ за Солун отпътува и гвардейска част.

В рамките на церемонията бяха официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни в присъствието на двамата премиери.

БГНЕС

БТА

БТА

Мицотакис: Добрият съсед е по-близък и от брата, Атина изпълнява своя исторически дълг

Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от четири саркофага, които са открити през 1964 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Св. Ахилий“. Това каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на церемонията.

„В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот – икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Това са реликви, придобити в рамките на Първата световна война от Митрополията на Серес и Нигрита, както от светата обител на Манастир „Св. Йоан Предтеча“ и манастир „Панагия Икосифиниса““, каза Мицотакис.

Премиерът на Гърция отбеляза, че е развълнуван от присъствието на съпругата на археолога на церемонията по предаването на тленните останки в Солун. „Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство и сега се завръщат при българския народ, за да им бъде отдадена почит по начин, по който вие смятате за най-правилен. По този начин завършват дълги преговори, започнали преди половин век“, посочи Кириакос Мицотакис. Той припомни, че този въпрос се обсъжда още от 70-те години на миналия век.

„Беше нужно да мине време, за да бъдат преодолени предизвикателствата на миналото. За това положително развитие на събитията искам да благодаря на българския премиер, както и на предишните правителства, с които имахме честта да си сътрудничим“, отбеляза премиерът Кириакос Мицотакис.

Той изрази надежда, че от това ще произлезе още по-тясно сътрудничество, за да може, по думите му, „да бъдат върнати и други реликви в България и Гърция“.

„Това са реликви от общ интерес“, отбеляза Мицотакис. Той допълни, че културната дипломация на двете страни е показала, че действа „тихо, но продуктивно“.

Кириакос Мицотакис обърна внимание и на темата с Акропола в Атина, като подчерта, че частите му „трябва да бъдат запазвани и да се намират там, където са създадени“.

За финал премиерът на Гърция заяви, че страните трябва да черпят поуки от историята, но и да гледат към общото си европейско бъдеще. „Добрият съсед е по-близък и от брата. Това трябва да е нашият компас“, обърна се премиерът на Гърция към българския си колега Румен Радев.

БТА

БТА

Радев с най-дълбока благодарност за политическото лидерство, мъдростта и куража

За мен е огромна чест да бъда отново в Музея на византийската култура тук в Солун и от името на българската държава да получа тленните останки на българския цар Самуил, заяви министър-председателят на България Румен Радев на официалната церемония и припомни, че тленните останки са открити от гръцкия археолог професор Николаус Муцопулос.

„Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе вида на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави“, заяви на церемонията Румен Радев.

Министър-председателят припомни, че стремежът на България да се върнат тленните останки на цар Самуил датира още от 60-те, когато професор Муцопулос ги открива при разкопките на базиликата на остров Свети Ахилий, която е построена от българския цар в края на X век.

"За тези шест десетилетия не са спирали усилията на българската държава тези тленни останки да бъдат върнати в България и аз се радвам, че днес ние изпълняваме моралното завещание на професор Муцопулос те да се върнат на българите, за което благодаря", каза българският премиер.

Румен Радев изказа „най-дълбока благодарност“ на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис „за политическото лидерство, мъдростта и куража“ за постигането на „това историческо за нашите две страни споразумение“.

Премиерът благодари и на министрите на културата на двете страни - Лина Мендони и Евтим Милошев, и на дипломатическите екипи от двете страни за подготовката на споразумението, което урежда реципрочната размяна за съхранение на исторически реликви и културни артефакти.

“Неща, които принадлежат на нашите два народа, които са нашата памет, нашата връзка и нашите сънародници и бъдещите поколения заслужават и трябва да могат да отдават почит към своите предци“, каза Румен Радев.

Той напомни, че през тези 6 десетилетия политици, дипломати, учени и държавници са работили усилено, за да се стигне до днешния ден.

Проф. Вагалински: На финала сме, паметен момент

До няколко часа ще се върнем в София с един символ, с една много важна част от нашата история, каза пред БТА археологът проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Той е в Солун, където екипът, работил по подготовката на останките, е на финалния етап от дейността си. В три ковчега са подготвени костите на цар Самуил и неговото семейство.

„На финала сме, паметен момент. Едно дело много добро за България, което доведохме заедно до успешен край“, посочи проф. Вагалински.

По думите му в работата са участвали археолози и двама физически антрополози. Той отбеляза приноса на българското правителство и дипломатическото представителство на страната ни в Гърция - на посланика на България Валентин Порязов и консула в Солун Антон Марков, както и на министъра на културата Евтим Милошев и неговия заместник Пламен Славов.

Проф. Вагалински отличи и работата на физическите антрополози от Българската академия на науките - доц. Виктория Русева и докторанта Доника Йорданова. „Без такава силна воля за работа и партньорство, без добър екип, правителство, дипломати и експерти, нямаше да се получат нещата. Много съм радостен и доволен, че си свършихме добре работата“, каза археологът.

„До няколко часа ще се върнем в София с един символ, с една много важна част от нашата история“, добави проф. Вагалински. По думите му това е добра новина за България, добра новина е и за балканските държави. Според него сътрудничеството между тях е възможно дори по въпроси, свързани с конфликтни периоди от миналото.

„Живеем днес и трябва да оставим добро послание за децата ни, особено че мирът и добросъседството нямат цена и са най-важното“, каза проф. Людмил Вагалински.

Споразумението

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос.

България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

Тленните останки ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“.

По-късно днес в българската столица е предвидена държавна церемония по посрещането им, след което те ще бъдат пренесени с шествие до базиликата „Света София“ и положени в специално изработен саркофаг.