Пожарът в ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово е потушен през нощта. Това съобщи във Фейсбук областният управител доц. Калоян Дамянов. Той посочи, че към тази сутрин ситуацията след пожара е спокойна.

Екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора са приключили действията си и са се прибрали през нощта. На място остават собствените противопожарни екипи на предприятието, които продължават наблюдението на обекта.

Пожар избухна в ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово

По данни на Регионална инспекция по околна среда и води няма установено запрашаване или замърсяване на атмосферния въздух в района вследствие на пожара, посочва още областният управител. Няма пострадали хора. Щетите са материални.

Към момента няма опасност за населението в района.

Благодаря още веднъж на екипите на пожарната и на всички служители, участвали в овладяването на ситуацията, за бързата и професионална реакция, пише доц. Калоян Дамянов.

Сигналът за инцидента беше подаден вчера в 18:45 ч. Засегнат е един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към централата. В действията по овладяване на пожара са участвали общо пет противопожарни екипа.