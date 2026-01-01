Най-тежката досега епидемия от ебола в Демократична република Конго е отнела живота на повече от 4000 души при над 8000 потвърдени случая на заразяване, съобщиха конгоанските власти.

Последните официални данни сочат 4018 починали при 8300 случая на заразяване. Оздравелите са 2162, а смъртността до момента е 48,4%.

Епидемията е официално установена в средата на май и засяга нестабилни райони в огромната централноафриканска държава. Въоръжени сблъсъци, насилие и критичен недостиг на ресурси затрудняват действията на здравните екипи.

Настоящата епидемия е започнала в провинция Итури в североизточната част на страната и вече се е разпространила в седем провинции на север и изток. Борбата с вируса е затруднена и от дълбокото недоверие към властите сред населението в някои райони.

В провинция Северно Киву са регистрирани четири смъртни случая сред шестима заразени в райони, контролирани от антиправителствената групировка М23, подкрепяна от Кигали, съобщи самата организация, цитирана от „Евронюз“.

Ебола в Конго: 1354 жертви, над 3000 заразени

През последните дни ожесточени сблъсъци между местни въоръжени групи са затруднили работата на здравните екипи в Итури. Повече от 5000 души са били разселени, съобщи ООН.

Транзитен център за пациенти с ебола в същата провинция е изгорял във вторник, след като войници са влезли в лагер за разселени лица и обитателите му са избягали, посочиха от ООН.

Служител на подизпълнител, който отговаря за откриването на случаи на заразяване, е бил убит при нападение срещу здравно заведение в Северно Киву, съобщиха конгоанските власти.

Международна помощ

Френският външен министър Жан-Ноел Баро трябваше да посети столицата на Итури Буниа, за да демонстрира подкрепата на Париж за местните власти и хуманитарните работници.

Няма данни Франция да е обявила нова хуманитарна помощ, но между януари и юли страната е отпуснала 13,4 млн. евро за борбата с ебола.

Съединените щати междувременно обявиха, че предоставят допълнителни 237 млн. евро за ограничаване на разпространението на заболяването.

Здравните работници са сред най-застрашените от заразяване, особено в бедни и отдалечени райони със слабо развита медицинска инфраструктура.

Тестват ваксини и лечения

В момента се изследват няколко ваксини и лечения срещу щама Бундибуджо на вируса ебола, който причинява настоящата епидемия.

През последните седмици първи дози от ваксината Ervebo, доказала ефективност срещу щама Заир – най-разпространения вариант на вируса, са поставени на доброволци сред служителите на първа линия като част от клинично изпитване.