За четиринадесети път Празникът на баклавата в ловешкото село Малиново събира любители и майстори на сладкото изкушение.

В продължение на два дни – 3 и 4 октомври, селото, в което живеят българи и турци, ще се изпълни с аромат на прясно приготвена баклава, музика, фолклор и добро настроение, съобщи Ралица Търнаксъзова, председател на Народно читалище „Събуждане-1927 г.“, организатор на празника.

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В конкурс за най-вкусна и автентична баклава ще се състезават майстори на сладкото изкушение както от Малиново, така и от целия регион. Те ще бъдат оценявани от професионално жури.

Класираните на първите три места ще получат парични награди.

Всеки посетител ще може да опита от турския сладкиш.

По думите на Ралица Търнаксъзова традиционната малиновска баклава е под формата на малки охлювчета, с много орехи и масло, напоени с лек, ефирен сироп.

Освен кулинарните предложения, организаторите са подготвили и богата програма с певчески и танцови фолклорни изпълнения. В нея ще се включат над десет самодейни състава от общината.

На следващия ден празникът ще продължи с концерт на Фаня Михайлова. Отново ще има кулинарна изненада, но този път солена. Ще бъде раздадена традиционната малиновска курбан чорба.