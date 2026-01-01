Малко над половината от територията на Европа е преживяла „много силен“ топлинен стрес в определени моменти това лято, излагайки хората в рекордно голяма част от континента на здравни рискове от екстремните горещини, съобщиха от Службата на ЕС за климатичните промени „Коперник“, цитирана от Ройтерс.

Според нейните данни 52 процента от територията на континента е била изложена на много силен топлинен стрес през изминалото лято. Това състояние възниква, когато комбинацията от високи температури и влажност на въздуха пречи на човешкото тяло да се охлажда ефективно чрез потене. Симптомите включват ускорен пулс, гадене и замаяност, като могат да доведат и до топлинен удар, който е потенциално животозастрашаващ.

От службата дефинират „много силен“ топлинен стрес като метеорологични условия, при които усещането за температура е най-малко 38 градуса по Целзий.

Западна Европа преживя най-горещото си лято от началото на метеорологичните наблюдения, като в рамките на 13 дни беше регистриран именно такъв интензивен топлинен стрес. Екстремните горещини крият сериозни рискове за здравето, като засягат най-вече хората, работещи на открито, възрастните и хората със сърдечно-съдови заболявания или диабет.

Освен върху населението, екстремните горещини оказаха сериозно въздействие и върху околната среда, като речните басейни в Европа отбелязаха най-ниските си нива на дебит от над три десетилетия насам. Всичко това потвърждава данните на Световната метеорологична организация, според които предизвиканите от човека климатични промени са превърнали Европа в най-бързо затоплящия се континент в света, отбелязва „Коперник“.