Британският хевиметъл музикант Конрад Лант, известен със сценичното си име Кронос (Cronos) и като фронтмен, басист и основна фигура в групата Venom, почина на 63-годишна възраст, предаде електронното издание на в. "Гардиън“. Причината за кончината му не е съобщена.

„Повече от четири десетилетия гласът, бас китарата и визията на Конрад бяха в сърцето на Venom“, се казва в изявление на формацията. Според музикантите Лант е създал нещо, което е променило тежката музика завинаги.

Лант е роден в Лондон, но на седемгодишна възраст се премества със семейството си в Нюкасъл. Той се присъединява към групата Guillotine на 16 години, първоначално е китарист, а по-късно поема бас китарата и вокалите.

След преименуването на групата на Venom, съставът се утвърждава около Лант, китариста Джеф Дън, известен като Mantas, и барабаниста Тони Брей - Abaddon. През 1981 г. те издават дебютния си албум Welcome to Hell, в който е включена песента In League with Satan. Записът, както и сценичната естетика на групата, допринасят за популяризирането на сатанинската и окултната символика в метъл музиката.

Venom съчетават влияния от пънка с по-тежкото звучене на ранния британски хевиметъл и се отличават с агресивно темпо и суров звук.

„Ози Озбърн пееше за дявола. Аз исках да бъда дяволът“, казва Лант.

През 1982 г. Venom издават Black Metal – албум, чието заглавие по-късно дава името на един от основните поджанрове на екстремния метъл. Макар групата да не постига значителен комерсиален успех – тя влиза само веднъж в британската класация Топ 75 – влиянието ѝ върху развитието на траш и блек метъла е широко признато.

Сред музикантите, посочвали Venom като влияние, са членовете на Metallica, Slayer и Anthrax. Скот Иън от Anthrax определя Welcome to Hell като „нов вид лудост“.

През 1988 г. Venom прекратяват дейността си, а Лант започва солова кариера под името Cronos. В началото на 90-те години той издава два солови албума. По-късно Venom се събират отново и продължават да издават музика и да изнасят концерти.

През 2004 г. Лант участва в проекта Probot на Дейв Грол, който събира музиканти от различни направления на тежката музика.

В по-късните години Venom продължават концертната си дейност, включително с участия на фестивали през 2026 г. Най-новият албум на групата е Into Oblivion, издаден през май 2026 г., припомня още „Гардиън“.